Gimnasios de la Villa Olímpica permanecen vacíos pese a llamado de Libre

La convocatoria, hecha por la candidata presidencial Rixi Moncada, anunciaba una movilización permanente desde el 9 de noviembre, sin embargo, los espacios designados como punto de reunión permanecen desocupados. En la entrada se avistaba un panorama tranquilo, sin presencia de personas extrañas, solo maestros con sus uniformes de Condepor, algunos niños y adultos en las canchas realizando actividades deportivas.
El llamado de Libre anunciaba que la militancia debía instalarse "sin retorno" en la capital hasta lograr garantías para unas elecciones libres y transparentes, pero los espacios destinados para este fin lucen silenciosos, sin colchonetas, sin banderas alusivas a Libre.
La diferencia entre el 9 de noviembre en la movilización convocada para respaldar a Rixi Moncada, y la jornada actual es evidente.
Donde antes hubo caravanas y concentración política, ahora solo se aprecia rutina deportiva y silencio.
El llamado de Libre, que en su comunicado instaba a una una presencia constante, sin embargo, todavía no se refleja en la Villa Olímpica.
El contraste es marcado, la movilización que prometía "permanencia" se encuentra ausente en los gimnasios que habían sido provistos como albergue temporal.
Visitamos cada uno de los gimnasios y se encontraban vacíos, sin rastros de reciente ocupación. Ni mantas, ni sillas, ni elementos que evidenciaran estadía de los simpatizantes.
En las afueras de los gimnasios solo se observaban los automóviles de algunos docentes, atletas o padres de familia que llevaban a sus hijos a sus disciplinas deportivas.
Algunos niños practican tenis de mesa, el golpeteo de las raquetas a la pelota resonaban al interior del gimnasio
Los corredores de la Villa Olímpica permanecen libres, incluso algunas canchas permanecen cerradas, sin indicios de actividad política en su interior.
El gimnasio de raquetbol en donde alguna vez se señaló que estaba atestado colchonetas y militantes previo a la movilización del 9 de noviembre, permanecen desocupadas.
Las únicas colchonetas visibles son las del gimnasio de boxeo y las distintas artes marciales que se practican en esta instalación.
En lugar de simpatizantes, los gimnasios están ocupados por estudiantes de las distintas disciplinas deportivas que se encuentran allí. El eco de las rutinas de entrenamiento sustituye al bullicio y la energía de los colectivos que días atrás llegaron desde todo el país.
Vacío también el gimnasio de baloncesto, solo algunos murales y un silencio que reinaba en los recintos deportivos.
Los espacios que debían albergar a los colectivos de Libre permanecen vacíos, manteniendo la normalidad en el complejo.
La zona que días atrás fue epicentro de concentración política, hoy vuelve a la rutina deportiva o esperando actividad que no llega.