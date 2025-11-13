Gimnasios de la Villa Olímpica permanecen vacíos pese a llamado de Libre

La convocatoria, hecha por la candidata presidencial Rixi Moncada, anunciaba una movilización permanente desde el 9 de noviembre, sin embargo, los espacios designados como punto de reunión permanecen desocupados. En la entrada se avistaba un panorama tranquilo, sin presencia de personas extrañas, solo maestros con sus uniformes de Condepor, algunos niños y adultos en las canchas realizando actividades deportivas.