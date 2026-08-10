Villa Olímpica desbordada ante la creciente demanda deportiva en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Villa Olímpica de Tegucigalpa llegó al límite de su capacidad.
El principal complejo deportivo de la capital recibe diariamente a miles de atletas, estudiantes, clubes, escuelas deportivas y ciudadanos que acuden para entrenar, practicar distintas disciplinas, ejercitarse o simplemente disfrutar de sus espacios de recreación.
Pero una infraestructura diseñada hace casi cuatro décadas enfrenta ahora una demanda que crece año con año y que, según usuarios y entrenadores, supera las condiciones que actualmente ofrece el recinto.
Durante un recorrido realizado por EL HERALDO, se constataron las condiciones de varias áreas de la Villa Olímpica, donde se observaron sanitarios en mal estado, problemas de abastecimiento de agua, filtraciones en los techos, estacionamientos insuficientes, canchas deterioradas y espacios que resultan reducidos para la cantidad de personas que utilizan el complejo.
La cantidad de personas que llegan al complejo evidencia que la Villa Olímpica no debe ser el único espacio que albergue distintas disciplinas deportivas en el país.
Efraín Tábora, entrenador de natación y fútbol, estimó que durante todo el día pueden circular alrededor de 20,000 personas en la Villa Olímpica, entre atletas, estudiantes, clubes y ciudadanos que realizan actividades físicas.
“Dar una cifra exacta de personas sería complicado, pero me atrevería a decir que durante todo el día pueden pasar unas 20,000 personas”, expresó Tábora, quien consideró que la alta afluencia demuestra la necesidad de más infraestructuras deportivas.
El entrenador explicó que una de las áreas con mayor saturación es la piscina, donde la cantidad de usuarios supera la capacidad disponible para desarrollar entrenamientos adecuados de los diferentes clubes que utilizan el espacio.
“En el tema de la natación, el espacio que tenemos es sumamente insuficiente. La demanda de los clubes que utilizan la piscina es bastante grande y eso limita el desarrollo y la competitividad de los atletas”, manifestó Tábora.
Además, cuestionó las condiciones del Estadio Olímpico, donde aseguró que existen problemas de mantenimiento que afectan la realización de competencias. Relató que una categoría sub-17 no pudo disputar una final porque la cancha no estaba debidamente marcada.
“La saturación que hay en la piscina es increíble: Los niños incluso llegan a golpearse porque comparten carriles con atletas de diferentes niveles y debemos organizar los entrenamientos por tiempos”, indicó.
Por su parte, Alex Carías, entrenador de selección de fútbol sub-17 femenina, aseguró que la capacidad de los espacios llegó al límite y que ya no existen condiciones para recibir nuevos equipos o disciplinas.
“Aquí ya no hay espacio para más equipos ni para más deportes. Sería ideal construir dos gimnasios más y separar las disciplinas”, afirmó Carías.
El entrenador explicó que actualmente algunos gimnasios deben compartir actividades como esgrima, bádminton y voleibol, mientras otras áreas albergan disciplinas como baloncesto y taekwondo, una situación que dificulta el desarrollo adecuado de cada deporte.
El entrevistado agregó que el crecimiento del interés deportivo, especialmente entre estudiantes de centros educativos, incrementó la demanda de escenarios, por lo que la infraestructura de la Villa Olímpica es insuficiente.
“Si usted viene con un equipo nuevo, no va a poder entrenar porque simplemente le dicen que no hay disponibilidad. Ya no hay espacio para más equipos”, señaló.
En el área de natación, Braulio Fuentes, instructor del club Tiburones, explicó que la distribución actual de carriles permite organizar la atención de los usuarios, pero no representa las condiciones ideales para atletas y alumnos.
“No es lo ideal. Si observa la fosa, ahí serían tres carriles para atletas y dos para escuela. Sería un mejor espacio para los alumnos y también para quienes enseñamos”, expresó Fuentes.
La falta de espacios también afecta a disciplinas como tenis de mesa, donde atletas jóvenes deben compartir áreas reducidas con otras actividades, situación que limita sus procesos de preparación.
Luz Gómez, madre de Eduardo Gómez, un joven que practica tenis de mesa en la Villa Olímpica y quien participará el 23 de agosto en Guatemala en el Panamericano de la U15, señaló que los espacios donde entrenan los niños y jóvenes son reducidos y que compartir con otras disciplinas dificulta el desarrollo deportivo.
“Los espacios donde practican los niños y jóvenes son muy reducidos y compartir con otras disciplinas complica que el deporte pueda desarrollarse bien”, manifestó Gómez.
Los problemas de capacidad también se trasladan al entorno de la Villa Olímpica, donde usuarios reportan dificultades de movilidad y estacionamiento debido a la cantidad de personas que llegan diariamente al complejo.
Por otra parte, el capitalino Arnold Flores, que visita de manera frecuente el recinto, consideró que cada disciplina debería contar con áreas específicas para evitar limitaciones durante los entrenamientos.
“Hay diferentes deportes que comparten espacios. Lo ideal sería contar con áreas específicas, porque disciplinas como la gimnasia requieren mayor espacio por el tipo de actividades que realizan”, explicó Flores.
A pesar de que la Villa Olímpica continúa siendo un punto de encuentro para quienes buscan practicar deporte o realizar actividades recreativas, usuarios consideran necesario ampliar la oferta de escenarios en la capital.
Otra de las entrevistadas por EL HERALDO fue Amanda Menjívar, residente de la zona de salida a Valle de Ángeles, quien destacó que muchas comunidades carecen de espacios deportivos y recreativos, por lo que la población termina concentrándose en este complejo.
“En muchos lugares las colonias no cuentan con espacios para que los niños salgan. Por eso mucha gente viene a la Villa Olímpica, pero también los gimnasios están saturados”, señaló Menjívar.
Ante esta realidad, entrenadores, atletas y usuarios coinciden en que la capital necesita nuevos complejos deportivos en zonas accesibles que permitan descongestionar la Villa Olímpica y brindar mejores condiciones para el crecimiento del deporte hondureño.