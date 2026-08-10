Villa Olímpica desbordada ante la creciente demanda deportiva en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-La Villa Olímpica de Tegucigalpa llegó al límite de su capacidad.

El principal complejo deportivo de la capital recibe diariamente a miles de atletas, estudiantes, clubes, escuelas deportivas y ciudadanos que acuden para entrenar, practicar distintas disciplinas, ejercitarse o simplemente disfrutar de sus espacios de recreación.

Pero una infraestructura diseñada hace casi cuatro décadas enfrenta ahora una demanda que crece año con año y que, según usuarios y entrenadores, supera las condiciones que actualmente ofrece el recinto.

Durante un recorrido realizado por EL HERALDO, se constataron las condiciones de varias áreas de la Villa Olímpica, donde se observaron sanitarios en mal estado, problemas de abastecimiento de agua, filtraciones en los techos, estacionamientos insuficientes, canchas deterioradas y espacios que resultan reducidos para la cantidad de personas que utilizan el complejo.

La cantidad de personas que llegan al complejo evidencia que la Villa Olímpica no debe ser el único espacio que albergue distintas disciplinas deportivas en el país.

Efraín Tábora, entrenador de natación y fútbol, estimó que durante todo el día pueden circular alrededor de 20,000 personas en la Villa Olímpica, entre atletas, estudiantes, clubes y ciudadanos que realizan actividades físicas.

“Dar una cifra exacta de personas sería complicado, pero me atrevería a decir que durante todo el día pueden pasar unas 20,000 personas”, expresó Tábora, quien consideró que la alta afluencia demuestra la necesidad de más infraestructuras deportivas.

El entrenador explicó que una de las áreas con mayor saturación es la piscina, donde la cantidad de usuarios supera la capacidad disponible para desarrollar entrenamientos adecuados de los diferentes clubes que utilizan el espacio.

“En el tema de la natación, el espacio que tenemos es sumamente insuficiente. La demanda de los clubes que utilizan la piscina es bastante grande y eso limita el desarrollo y la competitividad de los atletas”, manifestó Tábora.

Además, cuestionó las condiciones del Estadio Olímpico, donde aseguró que existen problemas de mantenimiento que afectan la realización de competencias. Relató que una categoría sub-17 no pudo disputar una final porque la cancha no estaba debidamente marcada.