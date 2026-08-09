Matan a padre e hijo dentro de su vivienda en Campamento, Olancho

Campamento, Honduras.- Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos este 9 de agosto dentro de su vivienda, ubicada en la comunidad de Piedras Amarillas , municipio de Campamento , en en departamento de Olancho , zona nororiental de Honduras.

En el mismo hecho, una tercera persona resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco de Juticalpa, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las víctimas fueron identificadas como German Alonzo Torres , de 64 años, y Jerson Uriel Alonzo Juárez , de 33 años, quienes quedaron sin vida en el corredor del inmueble luego de ser atacados por sujetos armados.

De manera preliminar, se informó que la mujer herida sería la esposa y madre de las víctimas.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la comunidad de Piedras Amarillas para realizar las primeras diligencias investigativas y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera oficial el móvil del doble asesinato ni han confirmado la identidad de los responsables.

De acuerdo con información preliminar, los investigadores ya contarían con algunas pesquisas que podrían contribuir a identificar a los responsables del violento ataque.

Familiares de las víctimas manejan como una de las posibles hipótesis que el crimen estaría relacionado con supuestas diferencias con otras personas de la comunidad. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque, establecer el móvil y ubicar a las personas responsables del doble asesinato.