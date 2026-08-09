Lo que dicen en México sobre fichaje de "La More" por el Choloma de Liga Nacional

El fichaje de Saúl Fox Palacios, más conocido como "La More", por el CD Choloma de la primera división del fútbol hondureño, ha traspasado fronteras y en México lo comentan
El tiktokers "La More" fichó por el CD Choloma de la primera división del fútbol de Honduras y en Inglaterra y México han publicado una nota.
Diario Récord de México ha realizado una nota sobre el fichaje del ahora portero del equipo 'maquilero'.
En sus redes sociales el medio azteca comentó sobre el fichaje del creador de contenido y él mismo también fue y dejó un emoji
“¡DE TIKTOKER A PRIMERA DIVISIÓN! En Honduras el equipo CD Choloma fichó a ‘La More’, un tiktoker de 30 años, ¡como nuevo portero!”, señaló la publicación realizada por el medio mexicano.
La publicación también resaltó que el fichaje se volvió viral debido a que el creador de contenido no cuenta con experiencia previa en el fútbol profesional, situación que provocó múltiples reacciones entre los usuarios.
El caso de ‘La More’ ya había llamado la atención fuera de Honduras luego de que medios de Inglaterra destacaran la curiosa noticia relacionada con su llegada al CD Choloma.
Ahora, el impacto alcanzó a México y provocó que cientos de aficionados comentaran la publicación de Récord, algunos tomándose con humor la situación y otros mostrando su sorpresa por la estrategia utilizada por el club hondureño.
Uno de los usuarios incluso se mostró dispuesto a darle una oportunidad al creador de contenido y escribió: “Mientras el bato cumpla con las expectativas cual es la bronca y tremendo físico se carga. Lo quiero para el Mazatlan”.
Otros seguidores interpretaron el movimiento como una estrategia de marketing utilizada por el CD Choloma para generar conversación y conseguir una mayor exposición tanto a nivel nacional como internacional.
“Una estrategia de mercadeo o al menos así lo llaman”, comentó otro usuario, dejando entrever que el fichaje podría tener como principal objetivo provocar impacto en las redes sociales.
La situación también generó comparaciones con un caso ocurrido anteriormente en el fútbol mexicano, donde un equipo recurrió a una figura de internet como parte de una estrategia para llamar la atención.
“Lo mismo que cuando Murciélagos contrató al Werever, solo es publicidad”, recordó uno de los usuarios en los comentarios de la publicación realizada por Récord.
Sin embargo, detrás de toda la repercusión mediática existe una aclaración importante por parte del entrenador del CD Choloma, Héctor Vargas, quien explicó cuál es realmente el papel de ‘La More’ dentro del proyecto.
El estratega argentino dejó claro que Saúl Fox no será utilizado como futbolista del conjunto maquilero, por lo que su presencia está relacionada exclusivamente con una estrategia mediática diseñada por la institución.
"El club de primera división hondureño CD Choloma ha fichado al tiktoker de 30 años 'La More' como portero para su equipo. El club se está volviendo viral por fichar a alguien sin ninguna experiencia en el fútbol profesional", escribió el medio inglés The Touchline