Se revela lo que pasó con el fichaje del tiktoker Davis Flow a Platense: Sorprende a todos

Davis Flow da giro inesperado con su fichaje a equipo de Liga Nacional. Se revela lo que pasó con el reconocido tiktoker hondureño.
El tiktoker Davis Flow estuvo en las últimas semanas en el centro de la atención por su posible incorporación al Platense para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El creador de contenido había sido vinculado con el conjunto porteño como parte de un proyecto que buscaba combinar el fútbol profesional con el alcance de las redes sociales.
La posible llegada de Flow generó opiniones divididas entre los aficionados, debido a que se trataba de una figura conocida principalmente por su contenido digital y no por una trayectoria consolidada como futbolista profesional.
La idea contemplaba que Davis Flow pudiera integrarse al plantel del conjunto selacio y convertirse también en una figura de impacto para las plataformas digitales del club.
Sin embargo, con el paso de las semanas, su incorporación comenzó a perder fuerza y finalmente todo apunta a que no formará parte del equipo durante este campeonato.
Fuentes cercanas al jugador señalan que sus compromisos como creador de contenido dificultaron la posibilidad de trasladarse a Honduras y establecerse de manera permanente para cumplir con las exigencias de un equipo de Primera División.
Dsvis mantiene una importante actividad en sus diferentes plataformas digitales, donde genera contenido para miles de seguidores y mantiene compromisos que forman parte de su principal fuente de ingresos.
Esa situación habría pesado en la decisión de apartarse, al menos por ahora, del proyecto que tenía contemplado Platense.
Además, durante las últimas semanas el creador de contenido no realizó una promoción constante de su posible llegada al club en sus redes sociales.
Esto también habría influido en que no se desarrollara el movimiento comercial y mediático que la institución porteña esperaba alrededor de su eventual incorporación.
La situación tomó mayor relevancia después de que el técnico del Platense, Raúl Cáceres, se refiriera públicamente al actual plantel que trabaja de cara al inicio del torneo.
El entrenador evitó entrar en detalles sobre la situación de Flow y dejó claro que prefiere concentrarse en los futbolistas que actualmente forman parte de su grupo de trabajo.
“Hay temas que son sensibles en este momento y yo no puedo entrar a polemizar, porque al final se tergiversa mi opinión”, comenzó diciendo Cáceres.
“Nosotros estamos enfocados en el plantel de 26 jugadores que están entrenando ahorita en el equipo. No hay ningún tiktoker”, sentenció el estratega, dejando entrever que Davis Flow no será parte del plantel de Platense para este Torneo Apertura 2026.