¡En Paraguay! Sale a la luz una de las últimas fotos de Jorge Messi: "Se entregó al Señor"

En la misma publicación, Duarte agregó un mensaje vinculado con la fe y destacó la presencia de los dos hermanos durante la visita. “Argentina para Cristo: Hoy se entregaron al Señor estos dos varones, que creemos que son un puntal para que toda la nación de Argentina venga a los pies del Señor. Damos gracias al Señor Jesús por este tremendo testimonio”, expresó.