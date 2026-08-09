¡En Paraguay! Sale a la luz una de las últimas fotos de Jorge Messi: "Se entregó al Señor"

Jorge Messi ha fallecido, ahora surge una fotografía que se sacó cuando estuvo fuera de Argentina y que sería la última que estuvo ante el público
Se ha comenzado a compartir la última imagen pública donde se vio a Jorge Messi, padre de Lionel Andrés, misma que fue fuera de Argentina.
Jorge Messi estuvo en Paraguay donde posó al lado de su hijo Rodrigo y el apóstol José Duarte el pasado 5 de mayo en una visita a la Casa Apostólica Mundial, en un encuentro marcado por la oración y la espiritualidad.
El apóstol José Duarte fue quien compartió la fotografía cuando recibió en su residencia a Jorge y Rodrigo Messi. La publicación, que en su momento pasó prácticamente desapercibida para el gran público, cobró una enorme relevancia después de la muerte del padre del capitán de la Selección Argentina.
Duarte explicó que aquella visita estuvo relacionada con un momento de reflexión y fe. Según su relato, ambos integrantes de la familia Messi participaron de una jornada de oración, en la que pudieron compartir un momento personal alejado de la exposición mediática que habitualmente rodea al apellido Messi.
"Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa, donde compartimos un tiempo de calidad en oración y en la presencia de Dios", escribió el líder religioso junto a la fotografía.
En la misma publicación, Duarte agregó un mensaje vinculado con la fe y destacó la presencia de los dos hermanos durante la visita. “Argentina para Cristo: Hoy se entregaron al Señor estos dos varones, que creemos que son un puntal para que toda la nación de Argentina venga a los pies del Señor. Damos gracias al Señor Jesús por este tremendo testimonio”, expresó.
En aquella misma publicación, Duarte también hizo referencia a la importancia que, desde su perspectiva, tenía la presencia de Jorge y Rodrigo en el encuentro. El apóstol expresó su deseo de que aquel momento sirviera como testimonio de fe y vinculó la visita con un mensaje dirigido a toda Argentina.
La fotografía adquiere ahora un valor especial porque fue tomada apenas unos meses antes de la muerte de Jorge Messi. En ella se puede observar al padre del astro argentino junto a Rodrigo, en una de sus últimas apariciones públicas conocidas, antes de que su estado de salud comenzara a generar preocupación entre sus allegados.
La noticia del fallecimiento provocó una inmediata reacción entre los seguidores de Lionel Messi, especialmente en Rosario, la ciudad que representa una parte fundamental de la historia personal y futbolística de la familia. Allí, Jorge Messi también dejó una huella profunda durante los primeros años de la carrera de su hijo.
Tras conocerse la noticia, numerosos hinchas se acercaron hasta la vivienda en la que Lionel Messi pasó parte de su infancia. El lugar terminó convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes quisieron rendir homenaje a Jorge y acompañar, a la distancia, al futbolista y al resto de su familia.
Lionel Messi, de 39 años, finalmente arribó el pasado sábado 8 de agosto cerca de las 20:45 al aeropuerto de Rosario.
El futbolista viajó desde Estados Unidos después de conocer la muerte de su padre y con el objetivo de reunirse con sus seres queridos y participar en las últimas despedidas.
Jorge Messi falleció durante la madrugada en una clínica de Rosario, ciudad estrechamente vinculada con la historia de la familia. Su muerte generó numerosas muestras de solidaridad hacia Lionel, sus hermanos y todos sus familiares por parte de aficionados, clubes, futbolistas y diferentes protagonistas del mundo del deporte.
Mientras Rosario despedía a Jorge Messi, las imágenes de sus últimos meses de vida comenzaron a adquirir un significado diferente.
Entre ellas destaca especialmente la fotografía tomada en Paraguay junto a Rodrigo, una escena sencilla que hoy se ha convertido en uno de los últimos recuerdos públicos del padre de Lionel Messi antes de su fallecimiento.