Unión Europea dispuesta a apoyar reforma eléctrica de Honduras e impulsar diálogo con sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) está dispuesta a apoyar las reformas eléctricas que impulsa Honduras con una subvención de 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares) destinados a apalancar inversiones energéticas, al tiempo que amplía la participación de la sociedad civil en sus proyectos de cooperación.

La jefa de Cooperación de la UE en Honduras, Cristina Marín, dijo a EFE que Europa ha seguido "muy de cerca" las discusiones sobre la reforma eléctrica y considera necesaria su aprobación en el Congreso Nacional para crear las condiciones que permitan concretar nuevas inversiones en el sector.

"Estamos realmente a la espera de que la reforma se pueda dar para permitir que estas inversiones en la parte de transmisión se puedan concretar con diferentes actores financieros" en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, señaló.

El Gobierno hondureño impulsa reformas para mejorar un sistema eléctrico que registra pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares anuales y cuyos problemas estructurales no han sido resueltos en las últimas dos décadas, según diversas fuentes.