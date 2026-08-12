Honduras expone ante Naciones Unidas avances en gestión de información geoespacial

Nueva York, Estados Unidos.- Honduras presentó ante el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM) los avances que impulsa el país para modernizar la administración de tierras, fortalecer la planificación territorial y mejorar la gestión de riesgos asociados al cambio climático.

El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, participó en la Decimosexta Sesión del UN-GGIM, donde expuso la experiencia de Honduras en el desarrollo de una Infraestructura Nacional de Información Geoespacial, orientada a integrar y estandarizar datos cartográficos, geodésicos y catastrales para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Durante la intervención, Torres destacó como ejes de esta estrategia la coordinación interinstitucional, la interoperabilidad de la información geoespacial, la aplicación de estándares técnicos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.