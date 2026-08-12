Honduras expone ante Naciones Unidas avances en gestión de información geoespacial

Nueva York, Estados Unidos.- Honduras presentó ante el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM) los avances que impulsa el país para modernizar la administración de tierras, fortalecer la planificación territorial y mejorar la gestión de riesgos asociados al cambio climático.
El Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Luis Torres, participó en la Decimosexta Sesión del UN-GGIM, donde expuso la experiencia de Honduras en el desarrollo de una Infraestructura Nacional de Información Geoespacial, orientada a integrar y estandarizar datos cartográficos, geodésicos y catastrales para facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.
Durante la intervención, Torres destacó como ejes de esta estrategia la coordinación interinstitucional, la interoperabilidad de la información geoespacial, la aplicación de estándares técnicos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.
Asimismo, presentó experiencias de cooperación entre Honduras y Colombia relacionadas con fotogrametría y análisis de los efectos del cambio climático en la zona costera del Atlántico, además de iniciativas para fortalecer las capacidades técnicas mediante redes geodésicas y tecnología especializada.
En el marco de esta visión de modernización de la gestión territorial, el funcionario también destacó el proyecto de Centros Asociados Municipales (CAM), una iniciativa que busca acercar los servicios catastrales a los municipios, facilitar la actualización de la información territorial e integrar datos catastrales y geoespaciales para apoyar la planificación y gestión municipal.
Intercambio de experiencias internacionales
Durante su participación en el encuentro, el Secretario Ejecutivo del IP sostuvo reuniones e intercambió experiencias y buenas prácticas con representantes de distintas delegaciones, entre ellos Paula Dijkstra, directora del Servicio de Catastro de los Países Bajos; Dr. Mohammed Yahya Alsayel, experto principal de Arabia Saudita ante el comité; coronel Hugo Avilés León, director del Instituto Geográfico Militar de Ecuador; y Deirdre Dalpiaz Bishop, representante principal y jefa de la delegación de Estados Unidos ante el Comité de Expertos.
Estos intercambios permitieron abordar experiencias internacionales y oportunidades de cooperación en materia de catastro, geodesia, información geoespacial y modernización de los sistemas de administración territorial.
La participación de Honduras en el UN-GGIM fortalece la presencia del país en los espacios internacionales de discusión técnica sobre información geoespacial y reafirma el compromiso del Instituto de la Propiedad con el desarrollo de herramientas que contribuyan a la seguridad jurídica, la planificación territorial sostenible y la prestación de mejores servicios a la ciudadanía.