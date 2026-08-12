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Asfura participa en ceremonia de conmemoración del Día Nacional de la Libre Competencia

El presidente Nasry Asfura destacó en la ceremonia que todos los sectores de la sociedad hondureña deben asumir el compromiso de sacar al país adelante

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 10:44
Asfura participa en ceremonia de conmemoración del Día Nacional de la Libre Competencia

El Día Nacional de Libre Competencia se conmemora cada 8 de agosto desde el año 2009 con el objetivo de fomentar una cultura de mercado justa, transparente y abierta.

 Foto: Agustín Lagos/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, participa este miércoles 12 de agosto en la conmemoración del Día Nacional de Libre Competencia.

El evento es organizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.

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"Este día Nacional de Libre Competencia, todos tenemos ese compromiso para hacer una Honduras más grande, que no nos separe el odio, el egoísmo, para poder salir adelante", dijo el mandatario.

"Dentro de pronto les vamos a presentar la ley contra la corrupción, la estamos consensuando. Nosotros no necesitamos que nos digan que vamos hacer, nosotros somos capaces", destacó el presidente Asfura.

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"Aquí me tienen para servirles, para trabajar por Honduras, para hacer lo mejor", concluyó el mandatario.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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