Asfura participa en ceremonia de conmemoración del Día Nacional de la Libre Competencia

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, participa este miércoles 12 de agosto en la conmemoración del Día Nacional de Libre Competencia.
El evento es organizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.
"Este día Nacional de Libre Competencia, todos tenemos ese compromiso para hacer una Honduras más grande, que no nos separe el odio, el egoísmo, para poder salir adelante", dijo el mandatario.
"Dentro de pronto les vamos a presentar la ley contra la corrupción, la estamos consensuando. Nosotros no necesitamos que nos digan que vamos hacer, nosotros somos capaces", destacó el presidente Asfura.
"Aquí me tienen para servirles, para trabajar por Honduras, para hacer lo mejor", concluyó el mandatario.