La millonaria cifra que pagó Honduras por repotenciar un avión Tucano

La adenda añadió un monto de 569,408 dólares, es decir, más de 14.4 millones de lempiras, con el 15% de Impuesto Sobre Ventas (ISV) incluido, a la inversión original, elevando el costo total de la recuperación del Tucano a más de 2.8 millones de dólares, para un equivalente a 73.2 millones de lempiras.EL HERALDO Plus consultó Garner Ordóñez, quien aseguró que la información relacionada con mantenimiento, modernización y capacidades operativas de aeronaves militares está sujeta a reserva, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, “por lo que solo puedo referirme a aspectos generales”.