La millonaria cifra que pagó Honduras por repotenciar un avión Tucano

Tegucigalpa, Honduras.- Para los estrategas en defensa nacional, tener una Fuerza Aérea bien equipada es importante porque genera confianza, disuasión y capacidad de respuesta en caso de un atentado a la soberanía, pero cumplir ese objetivo no es nada económico para el gobierno. Las Fuerzas Armadas (FF AA), a través de su Fuerza Aérea Hondureña (FAH), han perdido poder de combate aéreo en los últimos años, no por falta de capacidades humanas, sino por el deterioro de su flota. EL HERALDO Plus comprobó, a través de fuentes al interior de las institución militar, que en los últimos 20 años las aeronaves con capacidades de defensa entraron en una espiral de deterioro por falta de presupuesto y las políticas impuestas por Estados Unidos que bloquearon su repotenciación. “Lo que ha existido es un canibalismo”, explicó la fuente, es decir, se extraen piezas de un avión para colocarlas a otro y, así, mantener unos cuantos operativos para no dejar desprotegido el territorio nacional.

Transparencia

Un factor que también afecta los procesos de recuperación de las aeronaves es la falta de transparencia cuando se firman contratos y modificaciones, que generan dudas en el manejo de los recursos por parte de las autoridades, principalmente cuando se trabaja bajo el argumento de seguridad nacional. La flota aérea es un tema sensible en Honduras. Según fuentes consultadas por este medio, un grupo tiene recelo por la millonaria inversión que representa reparar y mantener las unidades, mientras que otra facción lo califica como una necesidad para no dejar a Honduras expuesta ante posibles agresiones y para el combate al narcotráfico.

Por medio de la solicitud de información pública SOL-SDD-701-2026 girada a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), EL HERALDO Plus comprobó que en la administración anterior se destinaron 2.87 millones de dólares, más de 73 millones de lempiras para reparar uno de los tres Embraer Tucano T-27. Honduras adquirió esta aeronave entre 1984 y 1986, es decir, tiene más de 40 años de operación y, de una flotilla de 12, en la actualidad luchan por sobrevivir alrededor de cuatro, confirmaron fuentes de las FF AA.

Los Tucano son los aviones que utiliza la Academia Militar de Aviación (AMA) con sede en la base aérea José Enrique Soto Cano, de Palmerola, Comayagua, para la formación de nuevos pilotos de combate y en operaciones de patrullaje contra el narcotráfico.

Inversión

Una fuente de las Fuerzas Armadas explicó que durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) inició un proyecto de repotenciación de flota: el objetivo era reparar tres aeronaves, comenzando con la modernización de una. El documento en poder de EL HERALDO Plus establece que se hizo una habilitación y mantenimiento de la aeronave Embraer-312 T-27 Tucano, con matrícula FAH-257, mediante un proceso de contratación directa y una millonaria adenda. El proceso inicial se hizo por medio de la contratación directa No. CD-011-2024, de donde surgió el contrato de adquisición de repuestos y habilitación de una aeronave T 27 Tucano de la FAH.

La primera inversión fue de 2.3 millones de dólares, que, con una tasa de cambios en ese momento de 25.54 lempiras, equivalía a 58.8 millones de lempiras. La empresa encargada fue Partex INC, de origen estadounidense y especializada en el suministro de repuestos, componentes y equipos para aviación. El primer contrato fue firmado el 26 de mayo de 2025 por la exministra de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada. De acuerdo a la información proporcionada, los trabajos se realizaron en las instalaciones de la base aérea José Enrique Soto Cano, ubicada en Palmerola, Comayagua. La repotenciación de la aeronave contemplaba un cronograma de tareas extenso, abarcando todos los sistemas críticos, comenzando con la estructura y fuselaje, lo que significó un proceso de hasta 160 días, es decir, cinco meses. El proyecto también incluyó la remoción total de la pintura, inspección general de corrosión, aplicación de inhibidores, acabado final según la plantilla de imagen de la FAH y señalización externa e interna de la aeronave. Para el canopy, es decir, la cubierta sobre los pilotos, se contempló el cambio del acrílico, inspección y cambio del cordón explosivo y sellado estructural por un periodo de tiempo de 160 días.

Los motores

Uno de los factores más importantes de las aeronaves es la reparación del motor. En este caso un PT-6A-25C, lo que implicó un overhaul completo, igual que a las hélices modelo HC-B3TN-3. Este trabajo estaba planificado a realizarse en un taller certificado a un precio de 736,453.10 dólares, por 120 días, según los documentos en poder de EL HERALDO Plus. A la aeronave se le instaló un sistema IFD, con capacidades completas de navegación, pantallas marca Dynon, radios VHF de 10 vatios y transpondedor con capacidad ADS-B.

El plan de modernización contempló sistemas tácticos y de seguridad, modernización del sistema de luces para formación tipo NVG (visión nocturna) y mantenimiento general de las sillas de eyección, incluyendo la inspección de CAD/PAD (componente explosivos) y paracaídas. También se realizaron otros sistemas de mantenimiento mayor del tren de aterrizaje por un periodo de 150 días, habilitación del sistema de combustible en 120 días y actualización del sistema eléctrico.

Adenda

La adenda 01 al contrato original fue suscrita oficialmente el 26 de noviembre de 2025, bajo el argumento de ampliar el alcance del mantenimiento inicial y asegurar la operatividad de la aeronave. La resolución No. 248-2025 dio paso a este documento, que se emitió apenas un día antes, el 25 de noviembre del mismo año, con el objetivo de cumplir con las inspecciones mandatorias del fabricante contempladas en el manual de mantenimiento y, así, procurar tener una sana administración de los recursos financieros.

La adenda fue firmada por el abogado Orlando Enrique Garner Ordóñez, actuando en su condición de subsecretario de Defensa. La asignación del nuevo presupuesto sería para adquirir repuestos adicionales, cumplir con inspecciones mandatorias establecidas en el manual de mantenimiento del fabricante y mantener una sana gestión financiera, argumenta el documento.

La adenda añadió un monto de 569,408 dólares, es decir, más de 14.4 millones de lempiras, con el 15% de Impuesto Sobre Ventas (ISV) incluido, a la inversión original, elevando el costo total de la recuperación del Tucano a más de 2.8 millones de dólares, para un equivalente a 73.2 millones de lempiras. EL HERALDO Plus consultó Garner Ordóñez, quien aseguró que la información relacionada con mantenimiento, modernización y capacidades operativas de aeronaves militares está sujeta a reserva, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, “por lo que solo puedo referirme a aspectos generales”.

L73.2 Millones Gastó el gobierno de Honduras mediante un proceso de contratación directa para reparar un avión Tucano T-27 de la FAH.

Explicó que durante la inspección mayor del Tucano se identificaron daños adicionales no visibles y se analizó la opción de actualizar sistemas que operaban en formato análogico hacia tecnología digital. Estos componentes solo pueden ser adquiridos por proveedores certificados, con el conocimiento especializado y las licencias del constructor necesarias para obtener repuestos militares y realizar integraciones digitales. Agregó que, por normativa, cuando surgen requerimientos técnicos indispensables para garantizar la seguridad y aeronavegabilidad, Sedena debe formalizar una adenda para cubrir los trabajos y equipos adicionales, manteniendo los porcentajes que autoriza la Ley.

Flota de aviones

Para la fuente de las FF AA, es necesario recuperar la flota de aviones de combate, porque en los últimos años el espacio aéreo ha quedado desprotegido. Según el experto, los Tucano figuran entre las aeronaves más versátiles disponibles para este tipo de misiones.