Bloqueo de narcopistas: así combate Honduras el tráfico de drogas

Sin embargo, la amenaza sigue latente. Habilitar una ACA o narcopista en Honduras es una de las actividades más sencillas para las organizaciones criminales, pues en menos de 24 horas el terreno está listo para recibir los cargamentos y luego enviarlos a Guatemala o México hasta llegar a Estados Unidos.El territorio hondureño lo permite, ya que departamentos como Olancho, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y, ahora, Choluteca, en el Pacífico, reúnen todas las condiciones para los aterrizajes y despegues de aeronaves.