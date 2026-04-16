Condenan a más de siete años de prisión a integrante de "Los Yánez"

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de una red de narcotráfico que operaba en la zona atlántica del país fue condenado a siete años y seis meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad por el delito de tráfico de drogas agravado.

Nelvin Nain Ramos Vásquez ​​​​​ fue identificado como miembro de la estructura criminal conocida como “Los Yánez”, dedicado al trasiego de estupefacientes en la zona atlántica del país.

Este caso forma parte de una investigación más amplia vinculada a la Operación “Nutos”, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la que también fue procesado el exalcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood (fallecido), junto a otros implicados en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.