Condenan a más de siete años de prisión a integrante de "Los Yánez"

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de una red de narcotráfico que operaba en la zona atlántica del país fue condenado a siete años y seis meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad por el delito de tráfico de drogas agravado.
Nelvin Nain Ramos Vásquez fue identificado como miembro de la estructura criminal conocida como “Los Yánez”, dedicado al trasiego de estupefacientes en la zona atlántica del país.
Este caso forma parte de una investigación más amplia vinculada a la Operación “Nutos”, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en la que también fue procesado el exalcalde de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood (fallecido), junto a otros implicados en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Durante dicha operación, las autoridades decomisaron fuertes sumas de dinero en efectivo -tanto en moneda nacional como extranjera-, así como armas de fuego, en acciones dirigidas a desarticular al menos tres organizaciones criminales que habrían movilizado grandes cargamentos de droga en los últimos años.
En el mismo expediente judicial también fue procesado Jaime David López, supuesto integrante de la banda “Los Piningos”, igualmente acusado por tráfico de drogas agravado.
De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras criminales han operado durante más de una década en el país, utilizando rutas en los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Atlántida para la recepción y traslado de droga, principalmente cocaína proveniente de Sudamérica.
Las autoridades sostienen que estas redes coordinaban el ingreso de cargamentos mediante aeronaves ilegales y lanchas rápidas, consolidando una operación de gran escala en el tráfico internacional de drogas.