“Le quedó el vehículo neutral”: revelan qué habría provocado el accidente en Villa Nueva

Además de una posible falla mecánica, el funcionario indicó que también se investiga un posible error humano. “La otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”, explicó.