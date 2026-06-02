“Le quedó el vehículo neutral”: revelan qué habría provocado el accidente en Villa Nueva

El conductor de la volqueta que se estrelló en la colonia Villa Nueva portaba una licencia tipo B y no tipo C, que es la requerida para manejar vehículos pesados. Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investigan dos posibles causas del siniestro.
El hecho ocurrió el pasado lunes 1 de junio alrededor de la 1:00 de la tarde. La volqueta impactó varios negocios, dejando un saldo de ocho personas muertas y al menos 10 heridas en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa.
Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó que manejan dos hipótesis principales. “Manejamos dos hipótesis: una falla mecánica por un mal funcionamiento del sistema de frenos, eso lo vamos a afirmar o descartar en las próximas horas”, señaló.
Hernández aseguró que ya tienen los restos del vehículo bajo custodia para realizar el peritaje técnico-mecánico. En el interior de la unidad murió el conductor, identificado como Osmín Gutiérrez.
Además de una posible falla mecánica, el funcionario indicó que también se investiga un posible error humano. “La otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”, explicó.
Agregó que el dictamen final dependerá de los resultados de la inspección técnica. “De este peritaje va a depender establecer la causa del accidente. En las próximas horas nos desplazaremos para realizar esta pericia y emitir un dictamen acertado”, añadió.
Sobre la deducción de responsabilidades, Hernández indicó que ya se tiene identificada a la empresa propietaria del vehículo y que el caso está en investigación.
“Estamos haciendo la investigación, ya tenemos el nombre de la empresa a la cual pertenece”, afirmó Hernández. Según detalló, existen dos empresas involucradas, ya que el propietario habría rentado la volqueta a otra compañía.
“Lamentamos dos cosas: primero, el vehículo debía contar con permiso de operación para circular, algo que no tenía. Nunca hubo solicitud", explicó Hernández. Además dijo que el conductor debía tener licencia tipo C para vehículo pesado, pero al revisar el sistema se confirmó que tenía licencia tipo B.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Osmín Gutiérrez, conductor de la volqueta; Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años; Evelin Yasmin Irías Hernández, de 26 años; Juan José Ávila Flores, de 50 años; Ismael Centeno Hernández, de 50 años; José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años; Isaac Gutiérrez Espinal; y Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años.