"Sin permiso de circulación": irrespeto a la ley detrás de tragedias viales en Honduras

En la tragedia del 24 de noviembre de 2025, donde murieron ocho personas cuando venían de una actividad política, el patrón se repitió. De acuerdo a Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), las pericias técnicas revelaron que el accidente se produjo debido a que se desprendió el seguro de la palanca de cambio del vehículo, impidiendo su correcto funcionamiento.