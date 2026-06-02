"Sin permiso de circulación": irrespeto a la ley detrás de tragedias viales en Honduras

El quebrantamiento de la ley, al abusar de la velocidad, sobrepasar capacidad de carga o no contar con los respectivos permisos que garanticen un transporte seguro, sumado a la falta de operativos que regulen el cumplimiento, son el denominador común en los fatales accidentes que han estremecido a Honduras y han dejado luto en decenas de familias.
En la tragedia del lunes 1 de junio en la colonia Villa Nueva, salida a Oriente de la capital, hubo varias violaciones a la Ley de Tránsito. Así lo confirmó la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, en declaraciones a HRN.
La funcionaria reveló que preliminarmente han observado que "esa volqueta está modificada para llevar más carga, lo que sobrepasó sus capacidades y frenos".
Adicionalmente, Valenzuela reveló que "el conductor de esta unidad que provocó el accidente no portaba su permiso de circulación", aunque no ahondó si solo no lo portaba vigente o carecía del mismo.
El conductor de la volqueta fue identificado como Osmín Gutiérrez Espinal y era originario de la aldea El Jicarito, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, quien murió en la tragedia.
Valenzuela detalló que como IHTT intentan regular al transporte, especialmente al de carga, pero lamentablemente suceden estos casos.
La tragedia en la colonia Villa Nueva de la capital ocurre solo dos meses después de que la Dirección Nacional de Transporte y Vialidad (DNVT) determinó que otro conductor provocó el accidente de tránsito registrado en la carretera CA-4, a la altura de la cuesta Los Limones, Quimistán, que dejó un saldo de nueve personas fallecidas y seis heridas.
El vehículo pesado conducido por Ever Fajardo impactó de frente contra un bus que regresaba de una excursión en Esquipulas, Guatemala, todos familiares, vecinos y amigos a inicios de abril. El percance vial provocó además una alerta ambiental, pues la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja debido al derrame de material altamente tóxico en la carretera CA-4.
En ese caso, se violaron también varias leyes de tránsito y relacionadas al manejo de materiales contaminantes.
Para empezar "Se confirmó que el conductor de la rastra involucrada en el accidente en Quimistán no contaba con licencia para equipo pesado", solo tenía permiso para conductor vehículos livianos.
Asimismo, la rastra no circulaba a la velocidad reglamentaria al descender la cuesta de Los Limones, sobre todo cargando cianuro que requiere un manejo más profesional, lo que confirmó la falta de certificación del conductor.
La tragedia que segó la vida de nueve personas fue producto de una combinación de irresponsabilidades, falta de pericia y exceso de velocidad.
En la tragedia del 24 de noviembre de 2025, donde murieron ocho personas cuando venían de una actividad política, el patrón se repitió. De acuerdo a Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), las pericias técnicas revelaron que el accidente se produjo debido a que se desprendió el seguro de la palanca de cambio del vehículo, impidiendo su correcto funcionamiento.
El camión no podía acelerar en una pendiente descendente y presentaba fallas en el sistema de frenos, que no estaban debidamente regulados, aún así el conductor, que lo manejaba por primera vez y desconocía su funcionamiento, llevaba una gran cantidad de personas a bordo.