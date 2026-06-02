“Vi la vida pasar”: Sobreviviente relata horror de embestida fatal en Villa Nueva

Un joven que sobrevivió al terrible accidente en Villa Nueva de la capital, que cobró la vida de ocho personas y que dejó alrededor de diez heridos, relató los instantes de horror que vivió durante el siniestro. El ciudadano conmovió al manifestar que solo unos centímetros lo separaron de la muerte.
"La volqueta solo pasó de paso y se llevó a todas las personas", describió durante una entrevista en Noticieros Hoy Mismo. Según su relato, la volqueta cargada de grava que venía desde el desvío de la colonia Los Pinos, primero impactó contra un taxi antes de embestir un taller y otros negocios cercanos.
El sobreviviente únicamente identificado como Edras, detalló que solo en el taller donde esperaba el cambio de una llanta de repuesto había alrededor de seis personas. "Estuvo complicado... vi la vida pasar. Es difícil el momento para las otras personas que estaban ahí con nosotros", agregó el joven visiblemente afectado.
La motocicleta del testigo quedó tirada entre los escombros que dejó al paso la pesada volqueta.
"Pasó a centímetros", alcanzó a decir, resumiendo en tres palabras la distancia que medió entre él y una tragedia irreversible.
El joven agregó que primero no lograba procesar lo que había ocurrido. "Uno no sabe qué pasó, hasta después reacciona", señaló.
Tras el relato del joven, muchos usuarios no dudaron en dejarle comentarios, reflexionado sobre la oportunidad de seguir viviendo. "Gracias a Dios, Edras, que está bien. Lo material se recupera, amigo. Bendiciones."
El trágico accidente que sacudió a la colonia Villa Nueva, salida al oriente del país, dejó un saldo de ocho personas muertas y diez heridos.
Entre las víctimas mortales están Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años; Evelin Irías Hernández, de 26 años; Juan José Ávila Flores, de 50 años; Ismael Centeno Hernández, de 50 años; José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años; Osmín Gutiérrez, cuya edad no fue precisada; un adulto que permanece como desconocido y la menor Leyret Nahiara Aguilar Rodríguez, de 10 años.
Los cuerpos fueros rescatados de los escombros y trasladados hacia la morgue capitalina, luego fueron entregado a sus familiares; algunos cuerpos ya están siendo velados.