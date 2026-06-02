Josué Herrera, dueño de una llantera, víctima del accidente en Villa Nueva

Una nueva tragedia en Honduras enluta a unas ocho familias, incluida la de Josué Leonidas Herrera Baquedano, una de las víctimas del fatal accidente en Villa Nueva.
Josué Leonidas Herrera Baquedano era propietario de una llantera. La volqueta que se estrelló arrasó con varios negocios de la colonia Villa Nueva, dejando al menos ocho personas fallecidas.
Herrera era padre de Nathaly Gabriela Herrera Vargas, una joven estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Josué no fue el único emprendedor que murió en el lugar. En la zona también funcionaban otros negocios que resultaron destruidos por el impacto.
Según relató su madre, Josué construyó su negocio paso a paso. Antes de dedicarse a la reparación y venta de llantas, trabajó en la compra y venta de chatarra, actividad que le permitió abrirse camino y generar ingresos.
Con mucho esfuerzo, Josué logró establecer su llantera en la zona, donde llevaba aproximadamente 10 años trabajando, según contó su madre.
"Papito, hoy te llevaste mi alma, hoy me dejaste sin vida; tú eres mi héroe y sin ti, ¿qué me queda?", escribió la hija de Herrera, quien llegó al lugar del accidente con la esperanza de encontrarlo con vida.
La tragedia enluta a unas ocho familias. Entre las víctimas identificadas se encuentran Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años; Evelin Yasmin Irías Hernández, de 26 años; Juan José Ávila Flores, de 50 años; Ismael Centeno Hernández, de 50 años; Osma Gutiérrez Espinal, conductor de la volqueta; y Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años.
El accidente ocurrió cuando una volqueta se volcó en uno de los accesos a la capital y terminó impactando varios negocios ubicados a la orilla de la carretera. Además de los ocho fallecidos, el hecho dejó al menos diez personas heridas.
Por su parte, Osman Gutiérrez, conductor de la volqueta, también perdió la vida. Las autoridades confirmaron que falleció carbonizado en el interior del vehículo.