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Retiran escombros y quitan volqueta de la zona del accidente en Villa Nueva

Antes de que la noche cayera, las autoridades comenzaron con la remoción de los escombros causados por el accidente de la volqueta en la colonia Villa Nueva

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 18:48
Retiran escombros y quitan volqueta de la zona del accidente en Villa Nueva
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Con maquinaria pesada comenzaron la remoción de escombros y a quitar la volqueta de la zona del fatal accidente registrado este lunes en la colonia Villa Nueva.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
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Antes de que anocheciera, llego una escavadora para comenzaron con el levantamiento de los escombros en la zona.

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Al menos cuatro locales de la zona fueron totalmente destruidos por el impacto.

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La volqueta, presuntamente, tuvo desperfectos mecánicos y terminó impactando contra los negocios a alta velocidad.

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En el impacto se llevó al menos dos turismos y varias mototaxis.

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En la zona fallecieron 8 personas, de acuerdo con el último informe.

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Uno de los fallecidos es una menor de edad de 10 años.

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Hasta el momento solo se han logrado identificar siete personas, la octava fallecida sigue sin poder reconocerse.

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Se trata del conductor de la volqueta, quien se encuentra totalmente quemado, hecho que ha impedido poder reconocerlo.

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Decenas de personas se sumaron para poder rescatar los cuerpos de las personas.

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Los bomberos confirmaron que ya no hay más cuerpos en los escombros.

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En el hecho salieron heridas al menos 10 personas, todas fueron atendidas en el Hospital Escuela y se encuentran estables.

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