Inicia proceso de exhumación de víctimas de la masacre de Rigores en Trujillo

Trujillo, Honduras.- Este martes, autoridades y equipos forenses dieron inicio a las labores de exhumación de los restos de las víctimas de la masacre de Rigores, un proceso judicial clave en la búsqueda de esclarecer este caso que conmocionó al país.

​En esta primera jornada, se completó la recuperación de los primeros tres cuerpos de un total de veinte víctimas registradas en la masacre.

Los restos fueron localizados en el cementerio de la aldea Panamá, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.