"Sus niños tienen que despedirse de ellas": velan a cuñadas víctimas de accidente en Villa Nueva

Evelin Yasmín Irías Hernández (26) era madre de dos pequeñas y su cuñada Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años, madre de tres menores; ambas murieron el lunes en el trágico accidente de una volqueta en Villa Nueva. Hoy sus pequeños que enfrentan al difícil momento de tener que despedirse de ellas.