"Sus niños tienen que despedirse de ellas": velan a cuñadas víctimas de accidente en Villa Nueva

Evelin Yasmín Irías Hernández (26) era madre de dos pequeñas y su cuñada Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años, madre de tres menores; ambas murieron el lunes en el trágico accidente de una volqueta en Villa Nueva. Hoy sus pequeños que enfrentan al difícil momento de tener que despedirse de ellas.
La tragedia se cernió por partida doble sobre esta familia capitalina que sin esperarlo hoy velan a dos jóvenes que coincidieron en la tragedia que arrebató la vida a otras seis personas más, la mayoría vecinos de la colonia Villa Nueva.
Marisol se encontraba ese día de libre y aprovechando su tiempo acudió a la llantera para reparar una llanta y su cuñada casualmente la acompañó a las diligencias.
Se conoció que Marisol era estilista profesional y especializada en pestañas (lashista), y trabajaba en el reconocido estudio Máscara Studio.
En cambio su cuñada Evelyn estaba dedicada al 100% a la crianza de sus dos hijas, luego de haber retornado de Estados Unidos en donde estuvo trabajando pero fue deportada.
Evelyn además era hija de un pastor evangélico, aunque en el sector se congregaba en la Iglesia Príncipe de Paz, donde era muy querida.
Así como compartieron muchos momentos juntas como buenas amigas, este día también comparten la misma sala velatoria en la Iglesia Príncipe de Paz.
Las jóvenes madres desafortunadamente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada, pues fue pura casualidad que en el momento del accidente estuvieran ahí cambiando la llanta dañada.
"Eran dos jóvenes bien alegres, le hablaban a todo mundo", expresó uno de los vecinos que acudió a su velatorio al tiempo de lamentar la tragedia.
Hoy sus pequeños, cinco en total, se enfrentan a la dura realidad de tener que despedirse de ellas
En la colonia Villa Nueva también está siendo velado, en la iglesia Católica, Juan José Ávila Flores.