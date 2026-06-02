Así es el nuevo y moderno hospital que Nayib Bukele inauguró en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró un hospital en El Salvador que está dando de qué hablar por su infraestructura. ¿Cuánto se invirtió? ¿Dónde queda y qué servicios brindará?
El Hospital Nacional Rosales reinauguró el 2 de junio, en San Salvador, en el marco de los dos años de gestión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele. Este hospital fue remodelado por completo ya que su estructura base estaba en precarias condiciones.
El Hospital Rosales tiene capacidad para 502 camas censables y 110 no censables, nueve quirófanos multifuncionales que permiten cirugías de baja, mediana y alta complejidad.
Tiene equipamiento que incluye un resonador magnético de tres tesla y robots quirúrgicos para procedimientos generales y ortopédicos.
Según datos oficiales, la inversión total asciende a 61 millones de dólares, cifra inédita para la salud pública en El Salvador, afirmaron diversos medios de ese país.
Se ubica en 25 Avenida Norte, entre 1a. Calle Poniente y Alameda Roosevelt, San Salvador, El Salvador. Tiene capacidad de tratamiento integral que incluye programas de trasplante de médula ósea y más de 140 máquinas de hemodiálisis.
Tras abrir las puertas se anunció una contratación de 3,200 personas para integrar el nuevo personal del Hospital Rosales. De ese total, 3,000 son salvadoreños y 200 son extranjeros.
La unidad de cuidados intensivos fue presentada como una de las áreas clave. En el primer nivel tiene 21 habitaciones y en el segundo nivel se mencionaron 40 espacios entre cuidados intermedios e intensivos.
El nuevo hospital incorpora dos robots quirúrgicos. Uno está orientado a cirugía general, urología, cirugía oncológica y ginecología; el otro será utilizado en ortopedia y traumatología, para procedimientos como reemplazos de cadera y rodilla.
También se presentó un quirófano híbrido con tres salas de imagenología y tres salas de quirófanos, diseñado para realizar diagnósticos y tratamientos en un mismo espacio.
El hospital cuenta con tres tomógrafos: uno en emergencias, uno en la torre nueva y uno dentro del quirófano híbrido. También posee un resonador de 3 Tesla, frente a los 1.5 Tesla mencionados como capacidad habitual en otros equipos.
La fachada principal histórica data de 1902 y el área de farmacia contará con 13 ventanillas y un sistema en el que la receta llega de forma automática después de la consulta médica.