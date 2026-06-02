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La última víctima que hallaron: Leyreth Naiara Aguilar, niña que murió en accidente en Villa Nueva

El cuerpo de la pequeña Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años, fue el último en ser hallado. Permaneció más de cinco horas bajo los escombros tras el accidente en Villa Nueva

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:14
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Una menor de tan solo 10 años, identificada como Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, también murió en el fatal accidente ocurrido en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
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Leireth Naiara era estudiante de la Escuela de Aplicación “República de Paraguay” y cursaba el quinto grado en la jornada matutina. El centro educativo expresó sus condolencias por su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
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La volqueta se accidentó alrededor de la 1:00 de la tarde del pasado lunes 1 de junio. El cuerpo de la menor fue recuperado aproximadamente a las 7:20 de la noche, es decir, permaneció más de cinco horas bajo los escombros mientras el Cuerpo de Bomberos realizaba labores de rescate.

 Foto: Redes sociales
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Durante la búsqueda, un familiar relató que la madre de la menor era dueña de un comedor ubicado en Villa Nueva. “El bombero me dijo que escuchaban que estaba con vida, entonces estamos a la espera”, dijo una mujer que permanecía en el lugar.

 Foto: Redes sociales
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La madre de la menor también resultó herida y fue trasladada al Hospital Escuela. Es la única de los 10 heridos que permanece ingresada, según confirmó el portavoz Miguel Osorio.

 Foto: Cortesía- Hospital Escuela
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La madre fue identificada como Cecilia Gabriela Rodríguez, de 31 años. Al momento de la tragedia, se encontraba en una ambulancia y preguntaba insistentemente por su hija.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Familiares de la menor se enteraron del hallazgo de su cuerpo hasta horas de la noche. Aunque los equipos de socorro hicieron todo lo posible por encontrarla con vida, la menor fue la última en ser localizada bajo los escombros.

 Foto: Redes sociales
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En el accidente fallecieron ocho personas, identificadas como Denia Marisol Ramírez Ortiz, de 34 años; Evelin Yasmin Irías Hernández, de 26 años; Juan José Ávila Flores, de 50 años; Ismael Centeno Hernández, de 50 años; José Leonidas Herrera Baquedano, de 50 años; Isaac Gutiérrez Espinal; Leyreth Naiara Aguilar Rodríguez, de 10 años; y el conductor de la volqueta, Osmín Gutiérrez.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Edwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), informó que se investigan dos hipótesis del accidente. “La otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo en neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”, explicó.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Según se conoció, la menor se encontraba junto a su madre en un comedor que tenían en la zona. Trascendió que la mamá, quien se encuentra hospitalizada aún desconoce del fallecimiento de la pequeña.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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