La última víctima que hallaron: Leyreth Naiara Aguilar, niña que murió en accidente en Villa Nueva

Edwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), informó que se investigan dos hipótesis del accidente. “La otra hipótesis es un error humano: que enfrentó la pendiente en un cambio que no era el adecuado, quiso reducir velocidad y le quedó el vehículo en neutral, lo que pudo generar un recalentamiento. Eso lo determinaremos con el peritaje físico-mecánico”, explicó.