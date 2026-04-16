Capturan a sospechoso de homicidio en Yamaranguila, Intibucá

La detención se realizó como parte de las acciones inmediatas tras un hecho violento registrado la madrugada de este jueves 16 de abril en la aldea Naranjito, donde perdió la vida Wilmer Sánchez Vásquez .

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un hombre de 40 años, señalado como el principal sospechoso del delito de homicidio, en un operativo ejecutado en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá.

De acuerdo con el informe policial, agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal N-10 (UDIC-10) desplegaron un operativo en la zona que permitió ubicar y arrestar al sospechoso en el mismo municipio donde ocurrió el crimen.

Durante la intervención, las autoridades le decomisaron un arma blanca tipo machete con manchas oscuras, presuntamente sangre, así como una bota de hule con rastros similares, elementos que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

Según las indagaciones preliminares, el arma incautada habría sido utilizada para perpetrar el homicidio.

El detenido será remitido ante la Fiscalía del Ministerio Público (MP) para que responda por el delito que se le imputa, mientras que las evidencias recolectadas serán incorporadas al expediente para fortalecer el caso.

La DPI informó que continúa con las investigaciones técnico-científicas a fin de esclarecer completamente lo ocurrido y contribuir a la reducción de la impunidad en el país.