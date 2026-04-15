Sicarios habrían entrado a la escuela para "impartir charla": crimen del maestro Alex Castro

Como Alex Armando Castro fue identificado el docente que murió tras recibir varios disparos dentro de un aula de clases en Nacaome.
Sujetos fuertemente armados ingresaron al centro educativo Escuela Francisco Javier Montalván y le quitaron la vida.
El maestro estaba al interior de su aula de clases cuando los sicarios ingresaron y dispararon en reiteradas ocasiones.
Los sicarios habrían tenido vigilado al maestro, ya que fue asesinado durante su jornada laboral.
El crimen del docente Alex Armando Castro ocurrió en la comunidad de El Chaparral, Nacaome, departamento de Valle.
Según testigos, los sicarios llegaron en motocicleta e ingresaron al centro educativo.
Los malhechores supuestamente, según medios locales, habrían entrado con el pretexto de impartir una charla para luego atacar al maestro en su aula de clases. Esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.
El cuerpo del maestro quedó tendido cerca del pizarrón del aula. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales lo asesinaron.
Compañeros de trabajo y alumnos lamentan profundamente su partida, recordándolo como un docente comprometido con la formación y el bienestar de la niñez.
Las autoridades no se han pronunciado sobre el crimen. Varios padres de familia lamentaron el hecho, señalando además la gravedad de que ocurriera dentro del centro educativo.