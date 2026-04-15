  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sicarios habrían entrado a la escuela para "impartir charla": crimen del maestro Alex Castro

Bajo engaños habrían ingresado a la escuela los sicarios que asesinaron al maestro Alex Armando Castro; llegaron en motocicleta

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 17:42
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
1 de 10

Como Alex Armando Castro fue identificado el docente que murió tras recibir varios disparos dentro de un aula de clases en Nacaome.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
2 de 10

Sujetos fuertemente armados ingresaron al centro educativo Escuela Francisco Javier Montalván y le quitaron la vida.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
3 de 10

El maestro estaba al interior de su aula de clases cuando los sicarios ingresaron y dispararon en reiteradas ocasiones.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
4 de 10

Los sicarios habrían tenido vigilado al maestro, ya que fue asesinado durante su jornada laboral.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
5 de 10

El crimen del docente Alex Armando Castro ocurrió en la comunidad de El Chaparral, Nacaome, departamento de Valle.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
6 de 10

Según testigos, los sicarios llegaron en motocicleta e ingresaron al centro educativo.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
7 de 10

Los malhechores supuestamente, según medios locales, habrían entrado con el pretexto de impartir una charla para luego atacar al maestro en su aula de clases. Esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
8 de 10

El cuerpo del maestro quedó tendido cerca del pizarrón del aula. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales lo asesinaron.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
9 de 10

Compañeros de trabajo y alumnos lamentan profundamente su partida, recordándolo como un docente comprometido con la formación y el bienestar de la niñez.

 Foto: Redes sociales
Sicarios habrían entrado a la escuela para impartir charla: crimen del maestro Alex Castro
10 de 10

Las autoridades no se han pronunciado sobre el crimen. Varios padres de familia lamentaron el hecho, señalando además la gravedad de que ocurriera dentro del centro educativo.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos