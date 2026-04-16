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Muere ingeniero tras ser atacado a disparos en asalto en la colonia Kennedy

La víctima fue interceptada por delincuentes armados cuando se conducía en motocicleta en la colonia Kennedy, en la capital; falleció en el Hospital Escuela

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 06:55
Muere ingeniero tras ser atacado a disparos en asalto en la colonia Kennedy

Según lo reportado, los atacantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y de la motocicleta en la que se transportaba.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El ingeniero Fernando Durón Velásquez perdió la vida durante la noche del miércoles-15 de abril- tras ser víctima de un violento asalto armado en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche en la quinta entrada de dicho sector, donde fue interceptado por sujetos armados.

Según lo reportado, los atacantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y de la motocicleta en la que se transportaba.

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El ingeniero habría intentado evadir a los asaltantes; sin embargo, estos le dispararon en reiteradas ocasiones hasta dejarlo al borde de la muerte.

Gravemente herido, fue trasladado de emergencia a las instalaciones del Hospital Escuela (HE), donde ingreso con un estado de salud bastante crítico.

Lamentablemente, una de las heridas le perforó uno de sus pulmones, lo que provocó su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro asistencial.

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Las autoridades policiales iniciaron un operativo para dar con el paradero de los responsables del crimen y esclarecer el hecho violento. Hasta el momento, no se reportan capturas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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