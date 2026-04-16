Muere ingeniero tras ser atacado a disparos en asalto en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- El ingeniero Fernando Durón Velásquez perdió la vida durante la noche del miércoles-15 de abril- tras ser víctima de un violento asalto armado en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche en la quinta entrada de dicho sector, donde fue interceptado por sujetos armados.

Según lo reportado, los atacantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y de la motocicleta en la que se transportaba.