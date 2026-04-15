En el interior de una propiedad matan a dos hombres en Potrerillos, Cortés

Uno de los fallecidos fue identificado de forma preliminar como Marcos Clavasquín y el cuerpo quedó tirado cerca de una silla de ruedas que estaba en el corredor de una vivienda.

Cortés, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde del martes en una propiedad privada, ubicada en el sector de Lomas de Manacal en el municipio de Potrerillos, Cortés.

Mientras que del segundo fallecido no se dio a conocer la identidad y el cuerpo quedó tirado boca arriba, cerca de una camioneta Ford, color gris con placas HCW-6010.

Personas que residen en el sector alertaron a las autoridades policiales, por lo que agentes se trasladaron al sector y acordonaron la escena del doble crimen. Los equipos de investigación recolectaron evidencias relacionadas al violento hecho en ese sector.

Mientras que personal de Medicina Forense de San Pedro Sula llegó a reconocer y levantar los cuerpos para ingresarlos a la morgue y practicarles la autopsia e identificarlos.

No se dio a conocer si a los dos hombres los llevaron al lugar para quitarles la vida de varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

Los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) serán los encargados de realizar las averiguaciones para determinar las causas y responsables de cometer el doble homicidio.