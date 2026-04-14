Comerciante es ultimado a disparos en champa a la orilla del río en San Antonio de Flores

Choluteca, Honduras.- En el momento que se aprestaba a retirarse de su negocio estacional, una pequeña champa de horcones y palma, don Dionisio Suazo Pavón fue ultimado a disparos por un desconocido. El hecho violento se registró a las 6:45 de la tarde del lunes, a la orilla del río Grande o Nacaome, en el caserío La Rampla, jurisdicción de San Antonio de Flores, departamento de Choluteca. La víctima mortal respondía en vida al nombre de Dionisio Suazo Pavón, de 54 años de edad, nativo de la aldea El Jícaro, siempre en el término municipal de San Antonio de Flores.

Don "Nicho", como le conocían los pobladores de San Antonio de Flores, todos los años, durante la estación de verano, acostumbraba a poner su negocio de venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en una champa, justo a la orilla del río Grande o Nacaome, muy cerca de la carretera CA-5 sur.



Rencillas

Ayer, después de la jornada de ventas en su champa, comenzó a recoger y empacar sus cosas para retirarse a su casa. En ese momento, al parecer, como algo ya premeditado, un hombre llegó al sitio y, tras cruzar unas cuantas palabras, disparó en repetidas veces contra la humanidad de Dionisio Suazo. Los proyectiles tocaron órganos sensibles y el pequeño comerciante murió a los minutos de haber recibido el ataque con arma de fuego tipo pistola. Investigaciones preliminares vinculan el crimen a una rencilla que Suazo Pavón venía arrastrando con una familia de la zona, por lo que estos se habrían vengado de algún accionar del ahora occiso.