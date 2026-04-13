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De un disparo le quitan la vida a un sexagenario en bulevar de la capital

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911, pero cuando los paramédicos llegaron, el adulto mayor ya estaba muerto

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 16:15
De un disparo le quitan la vida a un sexagenario en bulevar de la capital

El cuerpo inerte de don Ángel Ramón Barahona Bonilla (60) quedó sobre una acera del bulevar San Juan Bosco.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre identificado como Ángel Ramón Barahona Bonilla fue encontrado muerto la tarde-noche del domingo en el bulevar San Juan Bosco, en la capital de la República.

El hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 911, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, de un hombre que estaba herido a la orilla de la calle, cerca de una reparadora de llantas. Cuando los paramédicos del 911 llegaron al sitio indicado, esta persona ya había expirado.

Al hacer una breve revisión de su cuerpo, encontraron que tenía en uno de sus costados la perforación de un proyectil disparado por arma de fuego.

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Los paramédicos notificaron del hecho a la Policía Nacional (PN), para seguir con el proceso de levantamiento del cuerpo y del proceso de la escena.

Las causas

Sobre el móvil de este homicidio, se desconoce si fue herido en el lugar donde cayó fulminado o fue herido en un sector aledaño al bulevar San Juan Bosco, cerca del bulevar La Hacienda. Si el ataque se habría debido a algún asalto o por otro tipo de circunstancias.

El cuerpo sin vida de don Ángel Barahona, de 60 años de edad, fue trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP) la noche del domingo.

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Este lunes sus parientes hacían los trámites pertinentes para retirarlo de esa oficina médico-legal, en esta ciudad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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