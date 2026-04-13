De un disparo le quitan la vida a un sexagenario en bulevar de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre identificado como Ángel Ramón Barahona Bonilla fue encontrado muerto la tarde-noche del domingo en el bulevar San Juan Bosco, en la capital de la República.

El hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 911, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, de un hombre que estaba herido a la orilla de la calle, cerca de una reparadora de llantas. Cuando los paramédicos del 911 llegaron al sitio indicado, esta persona ya había expirado.

Al hacer una breve revisión de su cuerpo, encontraron que tenía en uno de sus costados la perforación de un proyectil disparado por arma de fuego.