Herido un adolescente de 17 años en Israel tras un ataque iraní

Jerusalén, Israel.- Un adolescente de 17 años fue ingresado este sábado en un hospital con heridas en la parte inferior del cuerpo tras uno de los ataques con misiles de Irán contra Israel, según un comunicado del servicio de emergencias Magen David Adom (MDA).

El comunicado del MDA no aclara dónde resultó herido y si las heridas son fruto del impacto directo de un misil en la zona, de un dron o de restos de metralla tras su intercepción.

Se trata del segundo herido este sábado en las cerca de quince andanadas de misiles que Irán ha disparado contra Israel en represalia por los bombardeos que las fuerzas armadas israelíes, en cooperación con Estados Unidos, han lanzado a lo largo del día contra el país persa.