Al menos cinco niñas mueren tras ataque israelí contra una escuela al sur de Irán

Teherán.- Al menos cinco niñas murieron este sábado en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, informó el vicegobernador de la provincia sureña de Hormozgan, Ahmad Nafisi.

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa y, hasta el momento, cinco alumnas han fallecido”, anunció el funcionario provincial, según informó la agencia IRNA.

Nafisi explicó que el ataque impactó la escuela primaria ‘Shajareh Tayyebeh’, que en el turno de la mañana contaba con 170 estudiantes.