Irán ataca bases de Estados Unidos en la región y asegura más ofensivas

Estados Unidos.- Las fuerzas armadas iraníes confirmaron que atacaron bases estadounidenses en "toda la región" y aseguraron que continuarán atacando "sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo".

"Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo", dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.

Por ello, Irán considera objetivo de sus ataques, además de Israel, "todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en toda la región".