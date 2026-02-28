Canadá apoya los ataques de EE UU a Irán y reafirma el "derecho" de Israel a defenderse

Canadá, Estados Unidos.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó este sábado el apoyo de Canadá a los ataques lanzados este sábado por EE.UU. contra Irán, país al que calificó de "principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio", y reafirmó "el derecho de Israel a defenderse y a garantizar la seguridad de su población".

"Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales", declaró en un comunicado el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"La posición de Canadá sigue siendo clara: la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo y nunca debe permitírsele obtener o desarrollar armas nucleares", añadió el líder canadiense.