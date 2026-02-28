Cuba condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

La Habana, Cuba.- El Gobierno de Cuba condenó este sábado los ataques de Israel y EE.UU. contra Irán, calificándolos de ilegales, y llamó a la comunidad internacional a "detener esta agresión y una escalada" de "impredecibles consecuencias". El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que estas acciones militares "constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU" y suponen un quebranto de "la soberanía e integridad territorial" de Irán. "La comunidad internacional debe actuar de inmediato para detener esta agresión y una escalada, por sus impredecibles consecuencias", escribió en redes sociales.

Consideró asimismo que "arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear", además de poner "en peligro la paz y la seguridad regional e internacional". "Los efectos que ya se registran en esa convulsa región así lo evidencian", agregó. En la misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, agregó también en redes sociales que "estas irresponsables acciones" se registran "cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear". Los ataques, denunció, violan la "soberanía" e "integridad territorial" de Irán, "quebrantan la paz y la seguridad internacionales", y constituyen a juicio del ministro "una clara transgresión del Derecho Internacional y la Carta de la ONU". "La comunidad internacional debe movilizarse para detener de inmediato la artera agresión", concluyó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado en un mensaje a la nación el inicio de "grandes operaciones de combate" contra Irán con el objetivo de acabar con el régimen del país y facilitar que el pueblo de esa nación se alce.