"Los ataques de Israel y EE UU son totalmente irresponsables": coalición antinuclear ICAN

Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra objetivos militares y gubernamentales iraníes la mañana de este sábado; Irán atacó instalaciones militares estadounidenses

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 08:58
Más información sobre el ataque que, según funcionarios iraníes, causó decenas de muertes en una escuela de niñas en el sur de Irán este sábado.

 Foto: Redes sociales

Estados Unidos.- La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), coalición de ONG ganadora del Nobel de la Paz en 2017, condenó este sábado los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que calificó de "totalmente irresponsables" ya que podrían aumentar el riesgo de proliferación de armas atómicas.

"La acción militar no es una solución viable ni a largo plazo para prevenir la proliferación nuclear", subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, quien exigió que "toda acción militar cese de inmediato".

Advirtió que se corre el riesgo de "una guerra más amplia, que amenazaría aún más la vida de civiles en toda la región".

Irán ataca bases de Estados Unidos en la región y asegura más ofensivas

Parke agregó que la peligrosa escalada del conflicto ha socavado las perspectivas de éxito en las negociaciones que mantenían Irán y Estados Unidos para abordar la cuestión nuclear iraní, con dos encuentros celebrados las dos últimas semanas en Ginebra.

"La solución para poner fin tanto al riesgo de proliferación nuclear como al uso de armas nucleares es que todos los países, incluidos los poseedores con armas nucleares, como Estados Unidos e Israel, se adhieran al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares", aseguró la directora ejecutiva.

