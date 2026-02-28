"Los ataques de Israel y EE UU son totalmente irresponsables": coalición antinuclear ICAN

Estados Unidos.- La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), coalición de ONG ganadora del Nobel de la Paz en 2017, condenó este sábado los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que calificó de "totalmente irresponsables" ya que podrían aumentar el riesgo de proliferación de armas atómicas.

"La acción militar no es una solución viable ni a largo plazo para prevenir la proliferación nuclear", subrayó en un comunicado la directora ejecutiva de ICAN, Melissa Parke, quien exigió que "toda acción militar cese de inmediato".

Advirtió que se corre el riesgo de "una guerra más amplia, que amenazaría aún más la vida de civiles en toda la región".