Ambulancias dejan de operar en varios municipios; 911 argumenta que es redistribución

Tegucigalpa, Honduras.- Pobladores de varios municipios de Francisco Morazán y a nivel nacional manifiestan su malestar ante la decisión del Sistema Nacional del 911 de quitar unidades que atendían emergencias , muchas veces en zonas remotas donde los habitantes son de escasos recursos económicos. La paramédica Wendy Triminio, quien trabajó en la ambulancia que operaba en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, manifestó que las autoridades del Sistema Nacional del 911 solo deberían haber cambiado el personal sin que dejara de operar las ambulancias. “Estos municipios presentan casos muy duros, recuerdo que me ha tocado trasladar a hasta tres pacientes graves en la misma unidad con tal de no dejarlos botados”, recordó con tristeza la enfermera. Entre los casos que ha atendido, recuerda que "me asignaron un paciente desde un centro de salud que estaba en estado de shock, con signos vitales muy bajos. Lo trasladaba con sueño, ya que estaba perdiendo sangre debido a problemas de próstata", recordó Triminio. La entrevistada narró a EL HERALDO que, cuando iba saliendo del centro de salud, le asignaron otro caso: "un paciente en la zona de El Conejo, Lepaterique, que estaba convulsionando y padecía cáncer en el hígado. Además, vomitaba sangre. La ambulancia solo tiene capacidad posible para un paciente, pero lo hice por atender ambos casos", expresó la paramédica.

En ese momento "pasé por la Alcaldía para pedir apoyo con un vehículo que trasladara al segundo paciente, pero no me ayudaron. Me dijeron que no había unidades disponibles. Ante eso, el 911 me consultó si me sentía capaz de trasladar a ambos pacientes. Yo acepté, porque pensé en ellos y en lo que podía pasar si no los atendía", narró la entrevistada. Es una de las cientos de historias que paramédicos como Wendy Triminio han vivido, por lo que considera que las ambulancias en estos municipios salvan vidas de personas que no tienen cómo pagar un transporte privado ante una emergencia familiar. "Casi todas las emergencias son código rojo, es decir, que los pacientes deben ser trasladados a los diferentes hospitales de la ciudad, ya que requieren atención inmediata", consideró Triminio. Municipios como El Porvenir, Marale, Orica, Talanga y San Ignacio, en Francisco Morazán, así como Minas de Oro y Esquías, en Comayagua, ya no tendrán el servicio de ambulancia del 911, sino que será cubierto por otras zonas o regiones cercanas.

Según datos del personal del 911, solo en el municipio de Lepaterique, en el 2025, se atendieron 268 emergencias desde marzo hasta diciembre. Por su parte, el exdirector del despacho de emergencias del 911 del municipio de Minas de Oro, Comayagua, y El Porvenir, Francisco Morazán, David Rivera, explicó que la población ha mostrado malestar por la eliminación del servicio, ya que era gratuito y permitía trasladar a numerosos pacientes, especialmente mujeres embarazadas. “En Minas de Oro y El Porvenir, las ambulancias también apoyaban a comunidades cercanas como San José del Potrero, San Luis, Esquías, Marale, San Ignacio y Cedros, e incluso, realizaban traslados en coordinación con otras zonas del departamento de Olancho”, detalló el entrevistado. Añadió que cada unidad atendía entre 40 y 45 emergencias mensuales, aunque la cifra podía variar según la demanda de cada zona. Rivera señaló que la población está indignada, ya que considera que, aunque se hubieran hecho cambios de personal, las unidades debían mantenerse en funcionamiento. Explicó que en la zona el servicio es esencial, debido a que una ambulancia privada puede cobrar entre 6,000 y 7,000 lempiras por un traslado. Como exdirector, consideró que las ambulancias debían volver a operar , debido a la necesidad permanente de atención de emergencias en estos municipios. Además, mencionó que aún recibe llamadas de pobladores y de la Policía Nacional consultando por la disponibilidad de las unidades, ya que anteriormente brindaban apoyo en casos de accidentes y personas heridas. Según David Rivera, en Francisco Morazán los municipios que contaban con este servicio eran Orica, Talanga y El Porvenir y Lepaterique, mientras que Minas de Oro cubría parte de Comayagua. También indicó que, a nivel nacional, la mayoría de las ambulancias fueron retiradas, y en algunos casos únicamente se ha devuelto una unidad donde antes operaban dos.

Explicó que la cobertura de las ambulancias se realizaba por regiones, atendiendo municipios aledaños según la cercanía y la emergencia reportada a través del 911. En ocasiones, incluso se realizaban traslados de larga distancia mediante coordinación entre distintas unidades. El profesional de la medicina indicó que en los despachos laboraban alrededor de ocho personas en El Porvenir, seis en Minas de Oro, diez en Talanga y un número similar en Lepaterique, por lo que los despidos superan las veinte personas.

Fueron redistribuidas