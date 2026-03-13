Sistema de Emergencias 911 dice que no hay nexo contractual válido para 1,571 personas

Tegucigalpa, Honduras.- No hay evidencia de un nexo contractual válido para más de 1,500 personas contratadas en la administración anterior en el Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), informó la nueva dirección de la institución. A través de un comunicado, el 911 detalló que “la actual administración ha verificado la inexistencia de nexo contractual válido con 1,571 personas a las que les fueron otorgados acuerdos sin cumplir con el debido proceso, por parte de la administración anterior por intermedio de la Comisión Interventora presidida por la abogada Miroslava Cerpas”. "El último nexo contractual válido fue mediante contratos temporales de trabajo con vigencia hasta el pasado 31 de diciembre de 2025”, indicó la institución.

“Al cumplirse el plazo establecido en los documentos legales, el vínculo laboral con dicho personal oficialmente llegó a su término, conforme a la normativa vigente desde la fecha indicada (31 de diciembre de 2025)”, establece el comunicado del SNE-911. “Se hace de conocimiento público que la Comisión interventora presidida por la abogada Miroslava Cerpas, que fungió desde el mes de febrero de 2023 a febrero de 2026, intentó otorgar acuerdos de permanencia que carecen de validez legal, al no cumplir con los requisitos procedimentales indispensables”, detalla el documento. Las autoridades anunciaron que “estas acciones serán remitidas a las autoridades correspondientes para investigar la existencia de dolo o abuso de autoridad, dado de que el entonces secretario de Finanzas, Christian Duarte, denegó explícitamente la modificación presupuestaria necesaria, dejando tales nombramientos sin efecto legal ni respaldo financiero”.