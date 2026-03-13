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Sistema de Emergencias 911 dice que no hay nexo contractual válido para 1,571 personas

Las autoridades del Sistema Nacional de Emergencia (SNE-911) informaron que a unos 1,571 empleados contratados se les venció su contrato el pasado 31 de diciembre, a pesar de que la interventora Miroslava Cerpas maniobró para garantizarles la permanencia

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 13:04
Sistema de Emergencias 911 dice que no hay nexo contractual válido para 1,571 personas

La administración anterior del 911 intentó dejar amarradas las plazas para más de 1,500 empleados por contrato.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- No hay evidencia de un nexo contractual válido para más de 1,500 personas contratadas en la administración anterior en el Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911), informó la nueva dirección de la institución.

A través de un comunicado, el 911 detalló que “la actual administración ha verificado la inexistencia de nexo contractual válido con 1,571 personas a las que les fueron otorgados acuerdos sin cumplir con el debido proceso, por parte de la administración anterior por intermedio de la Comisión Interventora presidida por la abogada Miroslava Cerpas”.

"El último nexo contractual válido fue mediante contratos temporales de trabajo con vigencia hasta el pasado 31 de diciembre de 2025”, indicó la institución.

Empleados del 911 denuncian que nuevamente les impiden el ingreso a sus turnos

“Al cumplirse el plazo establecido en los documentos legales, el vínculo laboral con dicho personal oficialmente llegó a su término, conforme a la normativa vigente desde la fecha indicada (31 de diciembre de 2025)”, establece el comunicado del SNE-911.

“Se hace de conocimiento público que la Comisión interventora presidida por la abogada Miroslava Cerpas, que fungió desde el mes de febrero de 2023 a febrero de 2026, intentó otorgar acuerdos de permanencia que carecen de validez legal, al no cumplir con los requisitos procedimentales indispensables”, detalla el documento.

Las autoridades anunciaron que “estas acciones serán remitidas a las autoridades correspondientes para investigar la existencia de dolo o abuso de autoridad, dado de que el entonces secretario de Finanzas, Christian Duarte, denegó explícitamente la modificación presupuestaria necesaria, dejando tales nombramientos sin efecto legal ni respaldo financiero”.

Miroslava Cerpas intentó dejar bajo permanencia a más de 1,000 trabajadores del 911

Además, lo anterior “evidencia un intento de la administración saliente por comprometer la estabilidad de la institución mediante la creación de plazas bajo el Régimen de Servicio Civil, sin contar con el presupuesto requerido”.

Es por ello que “es imperativo señalar que el Estado opera actualmente bajo el Presupuesto General 2025 prorrogado, lo que imposibilita la absorción de nuevas obligaciones financieras de esta magnitud sin la debida planificación y aprobación de los órganos rectores”.

“Esta maniobra irregular contraviene directamente el artículo 368 de la Constitución de la República y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto”, concluye el comunicado del Sistema Nacional de Emergencia 911.

En las últimas semanas, decenas de personas que laboraban en el SNE-911 han protestado en la entrada principal a la Secretaría de Seguridad debido a que no les han permitido el ingreso a las instalaciones.

Las personas que fueron contratadas por la administración anterior, y que han participado en las acciones de protesta, aseguran que no les han notificado sus despidos y demandan que les respeten sus derechos laborales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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