Sistema de Emergencias 911 dice que no hay nexo contractual válido para 1,571 personas

Además, lo anterior “evidencia un intento de la administración saliente por comprometer la estabilidad de la institución mediante la creación de plazas bajo el Régimen de Servicio Civil, sin contar con el presupuesto requerido”.Es por ello que “es imperativo señalar que el Estado opera actualmente bajo el Presupuesto General 2025 prorrogado, lo que imposibilita la absorción de nuevas obligaciones financieras de esta magnitud sin la debida planificación y aprobación de los órganos rectores”.“Esta maniobra irregular contraviene directamente el artículo 368 de la Constitución de la República y el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto”, concluye el comunicado del Sistema Nacional de Emergencia 911.En las últimas semanas, decenas de personas que laboraban en el SNE-911 han protestado en la entrada principal a la Secretaría de Seguridad debido a que no les han permitido el ingreso a las instalaciones.Las personas que fueron contratadas por la administración anterior, y que han participado en las acciones de protesta, aseguran que no les han notificado sus despidos y demandan que les respeten sus derechos laborales.