¡Se desenfrenó! carro embiste y mata a anciano en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Un adulto mayor falleció cuando un vehículo sin control lo embistió violentamente en la zona dos de la colonia Cerro Grande, al norte de la capital.

El trágico incidente se produjo alrededor de las 2:00 de la tarde de este martes, cuando don Wilfredo Andino, de 57 años de edad, estaba sentado en la acera de su casa, degustando de un helado casero que había comprado minutos antes de sufrir el fuerte impacto.

Información preliminar, en poder de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), indica que el carro, que estaba estacionado en una pendiente, se desenfrenó sin que el motorista estuviera dentro de él.