¡Se desenfrenó! carro embiste y mata a anciano en la Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Un adulto mayor falleció cuando un vehículo sin control lo embistió violentamente en la zona dos de la colonia Cerro Grande, al norte de la capital.
El trágico incidente se produjo alrededor de las 2:00 de la tarde de este martes, cuando don Wilfredo Andino, de 57 años de edad, estaba sentado en la acera de su casa, degustando de un helado casero que había comprado minutos antes de sufrir el fuerte impacto.
Información preliminar, en poder de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), indica que el carro, que estaba estacionado en una pendiente, se desenfrenó sin que el motorista estuviera dentro de él.
El automotor agarró velocidad y tomó desprevenido a don Wilfredo, quien fue impactado contra la pared, provocando un enorme agujero en la estructura de la casa, hasta donde se introdujo el carro con todo y los portones del inmueble.
El automotor, tipo panel, quedó destruido en su parte frontal, y se desconoce de quién es propiedad y si alguien lo manipuló para que se pusiera en marcha.
Agentes de la Policía Preventiva y de la DNVT llegaron al lugar del incidente para tomar nota de lo ocurrido, iniciar las investigaciones y deducir responsabilidades, en caso de existir un culpable.