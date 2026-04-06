Semana Santa dejó 29 fallecidos: 18 por sumersión y 11 en accidentes

El reporte de Conapremm solo mencionaba 21 decesos, 18 por sumersión y tres en accidentes, pero en horas de la tarde hubo una colisión entre una rastra y un bus a la altura del desvío a la aldea La Ceibita, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara , donde ocho personas perdieron la vida. Con este caso la cifra de muerte subió a 29.

Autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) informaron que del total, 18 de las víctimas mortales fueron por sumersión en las diferentes playas, ríos y quebradas, mientras que 11 fallecieron en accidentes de tránsito.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 29 personas perdieron la vida durante el período de Semana Santa 2026 a nivel nacional, según datos oficiales.

Además, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habló de 35 decesos en accidentes, que con los casos de muertes por ahogamiento sumaban 51 fallecidos en Semana Santa, sin embargo, se detalló que no todas se contabilizaban porque ocurrieron en comunidades, lejos de las vías principales, por lo que la cifra oficial es de 29.

Las autoridades dijeron, además, que una persona sigue desaparecida.

De acuerdo con el informe sobre el operativo, se contabilizaron 31 accidentes viales que dejaron 55 personas heridas. También hubo 23 colisiones y ocho volcamientos.

En relación a las atenciones que se brindaron en los puntos de control, se detalló que dieron 278 servicios de traslado de personas en ambulancias, 3,231 servicios hospitalarios y 2,286 servicios prehospitalarios.

Además hubo 148 rescates, 103 acuáticos y 8 vehiculares.

Mientras que en acciones preventivas se practicaron 2,861 pruebas de alcoholemia de las cuales 274 resultaron positivas.

En los operativos también se registraron decomisos de 318 vehículos, 10 lanchas y se retuvieron tres embarcaciones.

El dispositivo de seguridad de la Semana Santa que se desarrolló bajo el lema “Cuida de los que en ti confían” incluyó la participación de alrededor de 35 mil personas de diferentes instituciones del Estado.

El objetivo principal era realizar acciones de prevención y preservar la seguridad e integridad de las personas que se movilizaron a nivel nacional, tanto nacionales como extranjeros, que de acuerdo con datos preliminares de las autoridades, superó los cuatro millones de personas en el período de Semana Santa.

Reinaldo Sánchez Rivera, secretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), comentó que se desplazó a diferentes sectores del país, donde pudo observar que “en esta oportunidad hubo una movilización mucho mayor que en los años anteriores”.

“Los lugares donde hubo mayor afluencia de visitantes fue en las playas de la zona norte y la zona sur”, destacó el funcionario.

Para evitar largas filas en las carreteras se determinó que no se realizarían las tradicionales caravanas de retorno a la capital, lo que agilizó la movilización de las personas que retornaban a la capital.

Tras realizar los recorridos, Sánchez Rivera manifestó que “he visto cómo miembros del Cuerpo de Bomberos han rescatado y devuelto la vida a muchas personas que se encontraban en peligro. Cada quien realizó una parte importante en todo esto”.