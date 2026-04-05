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Algunos "hasta guindados": así fueron captados viajeros en salida al sur tras Semana Santa

Viajeros comenzaron a retornar a la capital desde las playas y pueblos turísticos tras el feriado de Semana Santa, generando congestión en carreteras

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 17:16
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Tras una semana silenciosa en la mayor parte de la Capital, este domingo 5 de abril, una gran cantidad de viajeros inició su retorno a la ciudad tras el feriado de Semana Santa 2026. Algunos viajeros fueron captados hasta colgados de vehículos en su retorno. A continuación las imágenes registradas por el lente de EL HERALDO.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Las calles de salida al sur comenzaron a congestionarse un poco a partir de las 3:00 de la tarde, hora en que carros particulares y buses con viajeros comenzaron a figurar por la zona.

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La mayor parte de las unidades arribaron cargadas de familias completas, visiblemente bronceadas.

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Los viajeros llegaron con sus mochilas y maletas cargadas a la vista.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) confirmaron que los veraneantes están retornando en su mayoría de zonas como La Ceiba, Tela y Choluteca.

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No obstante, mencionaron que muchos capitalinos prefirieron viajar a diversos pueblos del país, donde también disfrutaron del feriado de Semana Santa.

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Para gestionar este caos ordenado, se reforzaron los operativos de control en los accesos de la capital. Estos retenes cuentan con la presencia coordinada de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos, quienes vigilan el cumplimiento de las normas de tránsito.

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Según las proyecciones de las autoridades, se estima que el movimiento de retorno involucra a unas 500,000 personas movilizándose hacia el Distrito Central, una cifra que podría incluso quedarse corta ante el acelerado crecimiento poblacional de la capital.

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La vigilancia se mantendrá activa hasta que las principales arterias viales recuperen su flujo normal.

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Las autoridades viales afirman que la prioridad es evitar incidentes que empañen el cierre de la jornada.

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Mientras los excursionistas siguen ingresando a la capital, las autoridades instan a los conductores a manejar con calma y mantenerse alertas en la carretera para evitar incidentes.

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Por otra parte, la capital se prepara para retomar su ritmo habitual el lunes 6 de abril.

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