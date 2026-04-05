Algunos "hasta guindados": así fueron captados viajeros en salida al sur tras Semana Santa

Tras una semana silenciosa en la mayor parte de la Capital, este domingo 5 de abril, una gran cantidad de viajeros inició su retorno a la ciudad tras el feriado de Semana Santa 2026. Algunos viajeros fueron captados hasta colgados de vehículos en su retorno. A continuación las imágenes registradas por el lente de EL HERALDO.
Las calles de salida al sur comenzaron a congestionarse un poco a partir de las 3:00 de la tarde, hora en que carros particulares y buses con viajeros comenzaron a figurar por la zona.
La mayor parte de las unidades arribaron cargadas de familias completas, visiblemente bronceadas.
Los viajeros llegaron con sus mochilas y maletas cargadas a la vista.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) confirmaron que los veraneantes están retornando en su mayoría de zonas como La Ceiba, Tela y Choluteca.
No obstante, mencionaron que muchos capitalinos prefirieron viajar a diversos pueblos del país, donde también disfrutaron del feriado de Semana Santa.
Para gestionar este caos ordenado, se reforzaron los operativos de control en los accesos de la capital. Estos retenes cuentan con la presencia coordinada de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos, quienes vigilan el cumplimiento de las normas de tránsito.
Según las proyecciones de las autoridades, se estima que el movimiento de retorno involucra a unas 500,000 personas movilizándose hacia el Distrito Central, una cifra que podría incluso quedarse corta ante el acelerado crecimiento poblacional de la capital.
La vigilancia se mantendrá activa hasta que las principales arterias viales recuperen su flujo normal.
Las autoridades viales afirman que la prioridad es evitar incidentes que empañen el cierre de la jornada.
Mientras los excursionistas siguen ingresando a la capital, las autoridades instan a los conductores a manejar con calma y mantenerse alertas en la carretera para evitar incidentes.
Por otra parte, la capital se prepara para retomar su ritmo habitual el lunes 6 de abril.