Peligro sigue latente en Quimistán: si llueve, cianuro causaría desmayos a 800 metros a la redonda

Un fatídico accidente vial registrado a la altura de la Cuesta de Los Limones, en Quimistán, Santa Bárbara, dejó como saldo al menos ocho personas muertas y varias heridas. La colisión de un autobús "rapidito" y una rastra, que transportaba cianuro en estado sólido deja luto. ¿Hay peligro? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el rescate de los cuerpos que quedaron atrapados entre el amasijo de hierro se ha complicado, debido a la presencia del material peligroso en la escena.
"Tenemos un furgón con cianuro en estado sólido. La situación está controlada, pero si el material se moja, puede liberar gases tóxicos que representan un riesgo", explicó el comandante Romero del Cuerpo de Bomberos de Honduras.
El oficial agregó que la humedad puede generar emisiones de gases peligrosos, afectando a personas a una distancia de hasta 800 metros a la redonda.
Cuerpos de socorro de San Pedro Sula se movilizaron para apoyar en la contención del material.
Las autoridades remarcaron que la prioridad es evitar que la humedad o el agua puedan activar una reacción química que ponga en riesgo a los bomberos, policías y miembros de los cuerpos de socorro que están en la zona.
La autoridad también mencionó que están en contacto con el fiscal forense para coordinar la recuperación de los cuerpos fuera de la escena, dado que el material peligroso requiere procedimientos especiales fuera de un levantamiento normal.
Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado cuatro de los ocho cadáveres atrapados entre los hierros retorcidos del bus y la rastra.
Las personas heridas en el accidente fueron trasladadas de inmediato a San Pedro Sula, con la finalidad de que reciban atención médica.
La presencia del cianuro en estado sólido en el sitio genera preocupación entre las autoridades y los residentes cercanos, quienes esperan que las condiciones climáticas no empeoren la situación.
Por su parte, los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Honduras, indagan para determinar las causas del trágico accidente que cobró la vida de ocho personas que venían de una excursión en Guatemala.
Según el informe preliminar, las víctimas en su mayoría eran originarias de Tegucigalpa y Comayagua. De momento, los bomberos y equipos de rescate continúan intentando recuperar los cadáveres que siguen atrapados, "rogando a Dios que no llueva", para que no se dificulte más el proceso.