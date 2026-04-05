Más de 98 mil viajeros ingresaron a Honduras durante Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento migratorio en Honduras durante la Semana Santa 2026 ha alcanzado cifras robustas, reflejando una actividad "pareja" entre el ingreso de ciudadanos extranjeros y el retorno de hondureños radicados en el exterior. Las autoridades reportan el ingreso de 98,383 personas al territorio nacional en el feriado de verano, consolidando una temporada de alto flujo en todas las delegaciones del país. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), el componente extranjero ha sido fundamental en esta dinámica, sumando un total de 57,675 visitantes.

Por otro lado, la cifra de hondureños que ingresaron desde el exterior se sitúa en 40,708 personas, lo que confirma el fuerte vínculo de la diáspora con sus raíces durante las festividades religiosas y de descanso.

Actividad en aduanas

El director del INM, Carlos Cordero, destacó que el despliegue operativo en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas permitió gestionar estos volúmenes con agilidad. A pesar de que las terminales y aduanas lucieron llenas, el procesamiento de datos y controles de seguridad se mantuvo al 100% de capacidad técnica para evitar retrasos prolongados. "Hemos tenido el ingreso de 98,383 personas, ha sido muy parejo para esta Semana Santa la actividad entre extranjeros y hondureños. Las fronteras han estado llenas, pero rápidamente han podido ser atendidos con todos nuestros niveles de seguridad", indicó Cordero.

Ingresos por nacionalidad

En el desglose por nacionalidades de visitantes extranjeros, El Salvador lidera la lista con aproximadamente 17,000 ingresos, seguido muy de cerca por los Estados Unidos con 14,000 viajeros. Guatemala aporta 12,000 personas al flujo turístico, mientras que Nicaragua registra 8,000 y México unas 725 personas, indica el reporte del INM. Un factor clave en el incremento del turismo norteamericano ha sido la conectividad aérea. Las autoridades resaltaron que la nueva ruta directa de Aeroméxico hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola ha comenzado a rendir frutos, facilitando una mayor llegada de viajeros desde el país azteca en comparación con años anteriores. "Recordemos que hace un par de semanas se tuvo el nuevo vuelo directo a Palmerola, que también ha incrementado el flujo de viajeros de México. Los ingresos reportan que extranjeros han ingresado 57,675 y hondureños 40,708", detalló el titular de Migración.

Salidas al extranjero

En cuanto a las salidas del territorio nacional, el flujo fue incluso superior a los ingresos, registrándose el egreso de 106,261 personas durante el periodo vacacional. De este total, 57,000 corresponden a hondureños que decidieron pasar el asueto fuera del país y 48,000 a extranjeros que abandonaron el suelo nacional tras su visita.