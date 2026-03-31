Honduras es el tercer país que más turistas aporta a El Salvador

San Salvador, El Salvador.- Los ciudadanos guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en los distintos períodos de vacaciones, reveló este martes la ministra de Turismo, Morena Valdez.



La funcionaria detalló, durante una entrevista en un canal local, que los guatemaltecos representan alrededor de un 54 % de los visitantes, le siguen personas de Estados Unidos, Honduras y otras países.



En 2025, El Salvador registró la llegada de más de 4,1 millones de visitantes internacionales, según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), un crecimiento de un 5,1 % frente a los 3,9 millones reportados en 2024.

En cuanto al período de vacaciones por la Semana Santa, Valdez reportó que, solo el fin de semana pasado, se ha contabilizado la llegada de 48.000 visitantes internacionales, frente a los 33.000 registrados en el mismo período de 2025.



La titular del Ministerio de Turismo (Mitur) apuntó que las playas ubicadas en el central departamento de La Libertad, una de las zonas más turísticas de El Salvador, reciben el 80 % de los viajeros, siendo el destino más buscado por los turistas, dijo.Valdez aseguró que el incremento del turismo en el país se debe al "clima de seguridad" que "se vive en el país", que el Gobierno atribuye a la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas vigentes desde marzo de 2022.