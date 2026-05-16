Siete películas hondureñas que vale la pena conocer

7. "Sin nombre" (2009): Sayra, una adolescente hondureña, emprende el peligroso viaje hacia Estados Unidos junto a su padre y su tío, montados sobre el techo de un tren de carga. En el camino se cruza con Casper, un joven pandillero mexicano que intenta escapar de la Mara Salvatrucha. Rodada parcialmente en Tegucigalpa, ganó los premios a Mejor director y Mejor fotografía en el Festival de Sundance 2009. Es la película que más ha puesto a Honduras en el mapa cinematográfico internacional. Está disponible en Netflix y Amazon Prime Video.