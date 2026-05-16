Siete películas hondureñas que vale la pena conocer

Honduras tardó casi cuatro décadas en pasar de su primera producción cinematográfica a la segunda. El camino ha sido arduo, pero hoy existe un catálogo nacional cada vez más amplio por explorar. Estas siete películas lo demuestran: desde una comedia filmada en Ojojona hasta un drama histórico que rozó los Premios Oscar.
7. "Sin nombre" (2009): Sayra, una adolescente hondureña, emprende el peligroso viaje hacia Estados Unidos junto a su padre y su tío, montados sobre el techo de un tren de carga. En el camino se cruza con Casper, un joven pandillero mexicano que intenta escapar de la Mara Salvatrucha. Rodada parcialmente en Tegucigalpa, ganó los premios a Mejor director y Mejor fotografía en el Festival de Sundance 2009. Es la película que más ha puesto a Honduras en el mapa cinematográfico internacional. Está disponible en Netflix y Amazon Prime Video.
6. "Morazán, la última batalla" (2017): Retrato cinematográfico de Francisco Morazán, el prócer centroamericano nacido en Honduras que soñó con una federación unida. Protagonizada por el actor colombiano Orlando Valenzuela, fue la primera película hondureña propuesta para competir en la categoría de Mejor película internacional de los Premios Oscar. Está disponible en el canal de YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
5. "¿Quién paga la cuenta?" (2013): Dora, Saúl y Salvador viven atrapados por sus deudas y recurren a todo tipo de artimañas para salir a flote. La avaricia y el humor catracho se mezclan en una historia que conectó con el público de una manera que pocas producciones nacionales habían logrado antes. Está disponible en Amazon Prime Video.
4. "Una loca Navidad catracha" (2014): La familia Barro protagoniza dos entregas de comedia catracha que se convirtieron en fenómeno de taquilla. La primera estrenó en 2014, mientras que la segunda debutó en la pantalla grande en 2024. La primera parte aparece disponible en el panel de Apple TV.
Humor local, situaciones familiares reconocibles y una identidad catracha sin disculpas que el público agradeció con llenos sostenidos.
3. "11 Cipotes" (2014): Basada en la obra "Cipotes" de Ramón Amaya Amador, la película narra la historia de un grupo de niños que enfrentan las dificultades y peligros de su entorno. Fue la primera adaptación cinematográfica de una obra de la literatura hondureña, un hito que le da un lugar especial dentro del cine nacional más allá de sus números en taquilla. No está disponible en plataformas masivas. El film está disponible en YouTube.
2: "Amor y frijoles" (2009): Karen vende baleadas en el parque central de Ojojona mientras su esposo regresa cada noche más tarde a casa. Sus sospechas, alimentadas por su vecina Nicole, la lanzan a una búsqueda de la verdad que desata una cadena de enredos cotidianos con sabor muy local. Fue la película que abrió el cine comercial hondureño al gran público. Está disponible en Amazon Prime Video.
1. "El Xendra" (2012): Un grupo de hondureños descubre una pista que los conduce a Ciudad Blanca, la misteriosa localidad oculta en las selvas de La Mosquitia.
La primera incursión del cine nacional en el género de ciencia ficción apostó por una narrativa que mezcla misterio, identidad cultural y efectos especiales. Aparece disponible en Amazon Prime Video.