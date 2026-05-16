Yolanda Andrade y su nueva batalla de salud: así es la tercera enfermedad que la aqueja

En 2025, confirmó que también vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones musculares. En ese momento, la conductora describió los momentos más difíciles con una franqueza que conmovió a quienes la siguen: "A veces estás bien, a veces estás mal, no puedes moverte ni abrir los ojos, caminar, hablar, una fatiga crónica. Son muchas cosas, pero quiero darle las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos".