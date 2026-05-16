Yolanda Andrade y su nueva batalla de salud: así es la tercera enfermedad que la aqueja

A través de la plataforma Threads, Yolanda Andrade compartió un video sobre distintos padecimientos asociados a dolor físico severo y fue directa al señalar cuál de ellos la afecta.
"Neuralgia trigémino es lo que yo tengo", escribió, dejando en claro que comparte su experiencia para generar conciencia sobre una enfermedad que muchas personas enfrentan en silencio.
El anuncio llega en un momento particularmente delicado para la presentadora de 53 años. Este nuevo diagnóstico se suma a otros problemas médicos que ha enfrentado en los últimos meses, entre ellos las secuelas de un aneurisma cerebral y el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que reveló en diciembre de 2025. Tres padecimientos distintos, ninguno menor, que han redibujado por completo su cotidianidad.
La neuralgia del trigémino es una afección que causa un dolor intenso similar al de una descarga eléctrica en un costado de la cara. Afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro.
Incluso un ligero roce al cepillarse los dientes o maquillarse puede desencadenar una descarga de dolor.
Lo que para la mayoría de las personas son gestos automáticos e insignificantes —masticar, sonreír, hablar— pueden convertirse para quienes padecen esta condición en el detonante de un episodio devastador.
En algunos pacientes, cada episodio dura apenas segundos, pero puede repetirse decenas de veces a lo largo del día y con el tiempo los brotes tienden a intensificarse y volverse más frecuentes.
Lo que hace especialmente cruel a este padecimiento es precisamente su naturaleza impredecible. No hay un umbral claro, ni una advertencia previa. El dolor llega con la misma arbitrariedad con la que el cuerpo respira.
La trayectoria clínica de Yolanda Andrade arrancó hace más de tres años.
Desde abril de 2023, su salud ha atravesado momentos delicados luego de sufrir un aneurisma cerebral que la obligó a pausar gran parte de sus actividades profesionales. Fue ese primer diagnóstico el que marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en su relación con el público.
En 2025, confirmó que también vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones musculares. En ese momento, la conductora describió los momentos más difíciles con una franqueza que conmovió a quienes la siguen: "A veces estás bien, a veces estás mal, no puedes moverte ni abrir los ojos, caminar, hablar, una fatiga crónica. Son muchas cosas, pero quiero darle las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos".
La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que deteriora progresivamente las neuronas motoras, las encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. Los síntomas incluyen dificultad para caminar o realizar actividades diarias, tropezones y caídas, debilidad en piernas, pies o tobillos. Y aunque los tratamientos disponibles pueden frenar ligeramente su avance, ninguno revierte el daño acumulado.