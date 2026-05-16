David Beckham, el primer deportista británico en ser multimillonario

El negocio de moda y belleza registró un crecimiento de dos dígitos por cuarto año consecutivo, con ingresos que aumentaron un 26% hasta alcanzar £112.4 millones en 2024 frente al año anterior. La propia Victoria reconoció en su documental de Netflix, estrenado en 2025, que hubo momentos en los que casi lo perdió todo. "Casi perdí todo. Y fue una época muy, muy oscura. Lloraba antes de ir al trabajo todos los días, porque me sentía como una bombera", confesó ante las cámaras. Hoy, esas palabras forman parte de un capítulo ya cerrado.