David Beckham, el primer deportista británico en ser multimillonario

Sir David Beckham, el exfutbolista que una vez fue fotografiado en cada estadio del planeta, acaba de marcar un nuevo hito en su trayectoria. Esta semana se convirtió en el primer deportista de la historia del Reino Unido en alcanzar el estatus de multimillonario.
La publicación anual del Sunday Times Rich List 2026, divulgada el 15 de mayo, estima que él y su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, tienen una fortuna conjunta de £1,185 millones, una cifra que hace un año era prácticamente la mitad.
El principal motor de este salto patrimonial han sido las inversiones de David en Estados Unidos.
La permanencia de Lionel Messi en el Inter Miami CF hasta 2028 disparó el valor de su participación en el club, mientras que un ambicioso desarrollo inmobiliario contiguo al estadio del equipo sumó un ingreso adicional considerable.
Pero la historia de esta fortuna tiene dos protagonistas con igual peso en la balanza.
Cuando en 2014 David Beckham anunció que traería un equipo de la Major League Soccer a Miami, pocos imaginaban el alcance de esa apuesta. El exinternacional inglés había incluido una cláusula en su contrato con el LA Galaxy en 2007 que le permitía adquirir una franquicia de la MLS al final de su carrera deportiva.
El Inter Miami CF debutó en marzo de 2020 y, durante sus primeros años, navegó con discreción. Todo cambió en el verano de 2023, cuando Lionel Messi cruzó el Atlántico para jugar en la ciudad que Beckham había elegido.
El impacto fue inmediato y financiero. Gran parte del incremento de riqueza proviene del Inter Miami CF, cuyo valor comercial explotó tras la llegada del astro argentino. Según el Sunday Times, Beckham incluso participó activamente en las negociaciones para que Messi extendiera su contrato hasta 2028, un movimiento que, además de un triunfo deportivo, representó un espaldarazo a su patrimonio personal.
En diciembre de 2025, bajo la presidencia de Beckham, el club celebró su primer título de la MLS Cup, lo que añadió otra capa de valor a la franquicia.
El ascenso financiero de Victoria Beckham tiene una narrativa propia, construida durante casi dos décadas de tropiezos, críticas y una tenacidad poco común en la industria. Cuando lanzó su firma de moda en septiembre de 2008, el mundo de la alta costura la recibió con escepticismo.
Durante 15 años fue objeto de burlas, acumuló pérdidas, pidió dinero prestado a su esposo y se negó a abandonar hasta que una empresa que los expertos del sector llamaban un "proyecto de vanidad" cruzó los £100 millones en ingresos anuales.
El negocio de moda y belleza registró un crecimiento de dos dígitos por cuarto año consecutivo, con ingresos que aumentaron un 26% hasta alcanzar £112.4 millones en 2024 frente al año anterior. La propia Victoria reconoció en su documental de Netflix, estrenado en 2025, que hubo momentos en los que casi lo perdió todo. "Casi perdí todo. Y fue una época muy, muy oscura. Lloraba antes de ir al trabajo todos los días, porque me sentía como una bombera", confesó ante las cámaras. Hoy, esas palabras forman parte de un capítulo ya cerrado.