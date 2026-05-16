Las 12 telenovelas latinas que hicieron historia en la televisión de EUA

1. "Yo soy Betty, la fea" — Colombia, (1999): La más exitosa de la historia. Producida por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, alcanzó el 72% del mercado en Colombia y se transmitió en más de 180 países, doblada en 25 idiomas. En EUA cautivó audiencias en ciudades como Nueva York y Miami, desafiando brevemente el dominio de Univision cuando se emitió en Telemundo. Su impacto fue tan profundo que ABC produjo Ugly Betty, una adaptación estadounidense protagonizada por América Ferrera, quien ganó el Emmy, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores por el rol.