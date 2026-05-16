Las 12 telenovelas latinas que hicieron historia en la televisión de EUA

La televisión en español en Estados Unidos no se entiende sin las telenovelas. Durante décadas, Univision y Telemundo construyeron sus primetime alrededor de ellas, llegando a superar en ratings a cadenas en inglés como Fox, NBC y ABC entre el público de 18 a 49 años. Estas son las 12 producciones latinoamericanas que dejaron una huella verificable en la televisión hispana de ese país.
12. "Teresa" — México, (1989 y remake 2010): Protagonizada en su remake por Angelique Boyer y Aaron Díaz, fue uno de los títulos de Univision de mayor audiencia en su temporada. La historia de una mujer dispuesta a todo para salir de la pobreza resonó con fuerza entre comunidades latinas en EUA. El personaje de Teresa Chávez se convirtió en otro referente de la villana compleja en el género.
11. "Avenida Brasil" — Brasil, (2012): La telenovela brasileña que llegó a 40 millones de espectadores por episodio en su pico de audiencia en Brasil, según registros documentados. En EUA llegó a través de la señal de Globo disponible para la comunidad brasileña y fue cubierta por Forbes como un fenómeno televisivo mundial. Su estructura narrativa de venganza lenta y personajes profundos influyó en producciones latinoamericanas posteriores.
10. "El clon" — Brasil/Colombia, (2001): Coproducción de Telemundo y Globo que mezcló Brasil y Marruecos en una historia de amor, clonación y diferencias culturales. Su final, en diciembre de 2002, en Telemundo promedió más de 1.2 millones de adultos entre 18 y 49 años, siendo en ese momento el final más visto de la red. La versión remasterizada que Telemundo emitió en 2010 también encontró una nueva audiencia.
9. "Cuna de lobos" — México, (1986): Considerada un parteaguas en la historia del villano televisivo latinoamericano. Catalina Creel, interpretada por María Rubio con su característico parche en el ojo, fue la antagonista que redefinió cómo se construía el mal en las telenovelas. En EUA se transmitió en los primeros años de Univision y sentó bases narrativas que influyeron en producciones posteriores del género.
8. "La usurpadora" — México, (1998): Una de las telenovelas más exportadas de la historia, transmitida en más de 100 países. En EUA fue un éxito consistente en Univision, protagonizada por Gabriela Spanic en el doble rol de gemelas con destinos opuestos. Su estructura de identidades intercambiadas y su intensidad dramática la convirtieron en referencia obligada del género entre la audiencia hispana-estadounidense.
7. "Rebelde" — México, (2004): Producida por Televisa y emitida en Univision en EUA, "Rebelde" generó un fenómeno que trascendió la pantalla: el grupo RBD, formado por seis de sus protagonistas, vendió millones de discos en todo el mundo, grabó su primer álbum en inglés y llenó estadios en Estados Unidos. Hollywood Reporter documentó que Televisa llegó a desarrollar una película basada en la serie dado su impacto internacional.
6. "María la del barrio" — México, (1995): La más exitosa de la trilogía de Thalía. Se transmitió en más de 180 países y fue doblada en múltiples idiomas. En EUA capturó a la audiencia hispana con la historia de Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, quien se convirtió en uno de los personajes villanos más icónicos del género. La frase "maldita lisiada" sigue siendo referencia cultural en comunidades latinas dentro y fuera del país.
5. "Marimar" — México, (1994): Protagonizada por Thalía en el papel de una humilde joven que regresa transformada a vengar las injusticias sufridas, se transmitió en EUA a través de Univision. Fue vista en 120 países y ayudó a consolidar a Thalía como ícono de la cultura pop latina en el mercado estadounidense.
4. "Los ricos también lloran" — México, (1979): La telenovela que abrió el mercado internacional para la producción mexicana. Protagonizada por Verónica Castro, fue exportada a más de 130 países y doblada en 25 idiomas. En EUA, donde la comunidad latina encontraba escasa representación en la televisión en inglés, se convirtió en un ancla cultural de Univision desde sus primeros años. Su llegada a la Unión Soviética en los años 80 fue uno de los episodios más documentados de la influencia global del melodrama latinoamericano.
3. "Pasión de gavilanes" — Colombia, (2003): Producida conjuntamente por Telemundo y RTI Colombia, fue un fenómeno regional que cruzó todos los océanos. Su éxito no se limitó a América Latina: tuvo altos ratings en España, Israel, China y Rusia, según registros de la época. En EUA se convirtió en uno de los títulos de Telemundo más recordados de la década. Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, su popularidad fue tan duradera que 20 años después Telemundo produjo una segunda parte.
2. "La reina del Sur" — México/EUA, (2011): La telenovela más exitosa en la historia de Telemundo. Su final el 30 de mayo de 2011 promedió 4.2 millones de televidentes totales y 2.8 millones de adultos entre 18 y 49 años, según Nielsen Media Research. A lo largo de su emisión, alcanzó 16.6 millones de televidentes totales. Protagonizada por Kate del Castillo, fue la primera telenovela de Telemundo en recibir una campaña oficial para los Emmy.
1. "Yo soy Betty, la fea" — Colombia, (1999): La más exitosa de la historia. Producida por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, alcanzó el 72% del mercado en Colombia y se transmitió en más de 180 países, doblada en 25 idiomas. En EUA cautivó audiencias en ciudades como Nueva York y Miami, desafiando brevemente el dominio de Univision cuando se emitió en Telemundo. Su impacto fue tan profundo que ABC produjo Ugly Betty, una adaptación estadounidense protagonizada por América Ferrera, quien ganó el Emmy, el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores por el rol.
En 2010 entró al Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, con al menos 28 adaptaciones en todo el mundo.