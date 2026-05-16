Cillian Murphy: el actor que conquistó Hollywood desde el anonimato

Si algo ha definido la carrera de Cillian Murphy ha sido sin duda la discreción: sin redes sociales, sin apenas entrevistas y lejos de ser el modelo clásico de estrella de Hollywood. Aunque siempre ha evitado el foco, lo curioso es que ha terminado convertido en uno de los rostros más populares de la pantalla.
Tras protagonizar "Oppenheimer", en el que da vida al físico J. Robert Oppenheimer, director científico del Proyecto Manhattan para crear la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, ganó su primer Oscar, a Mejor actor, además del BAFTA, un Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. Un reconocimiento que muchos dirían que llegó tarde para un actor que se ha construido desde el trabajo disciplinado y la discreción.
Porque el trabajo de Murphy no inició con "Oppenheimer", detrás ya tenía a toda una legión de seguidores para quienes su cara ya tenía otro nombre: Tommy Shelby, el líder de Peaky Blinders. Frío, calculador y carismático, que terminó siendo admirado y se convirtió en un fenómeno masivo en internet.
Nacido el 25 de mayo de 1976 en Cork, Irlanda, el actor no siempre había elegido el camino de la interpretación. Durante mucho tiempo pensó que su vida iba a girar en torno a la música. Junto a su hermano Páidi formó la banda de música The Sons of Mr. Green Genes, una época en la que compusieron canciones fuera de lo común.
La interpretación llegó casi por casualidad. Cuando estudiaba Derecho en la University College Cork, empezó a participar en diversas obras locales de una compañía de teatro, hasta que en 1996 debutó con Disco Pigs, una obra con la que terminaría de gira durante dos años por Europa, Australia y Canadá, y que fue el motivo para abandonar la universidad y probar suerte.
Y la apuesta funcionó, pues sus primeros trabajos llegaron con el cine independiente, como "28 días después" (2002), película clave del cine posapocalíptico y que marcaría el inicio de una gran trayectoria. Llegaron después títulos como "La joven de la perla", Sunshine, "Desayuno en Plutón" o "Luces rojas"; además de colaboraciones con artistas como Robert de Niro, Emily Blunt y Johnny Depp.
Pero seguramente una de las relaciones más importantes que mantiene el actor irlandés ha sido con Christopher Nolan. Con él trabajó en la trilogía de "El caballero oscuro", como el inquietante Espantapájaros, además de "Origen" y Dunkerque, antes de convertirse en el protagonista absoluto de "Oppenheimer".
Murphy sigue viviendo en Irlanda, junto a su mujer, la artista irlandesa Yvonne McGuinness, y sus dos hijos, lejos de Los Ángeles y del epicentro de la industria cinematográfica. Normalmente no concede entrevistas, no tiene redes sociales y rara vez ha convertido su vida privada en personaje público. De hecho, en más de una ocasión ha reconocido “sentirse incómodo” con la exposición mediática.
Uno de los momentos que mejor resume esa distancia del mundo digital ocurrió en una presentación, cuando le preguntaron “si había tomado la decisión de no estar en redes sociales”, a lo que respondió que no, “que era muy viejo para eso”. Lo mismo pasó cuando en otra entrevista le preguntaron qué “emoji” utilizaba más, y el actor simplemente respondió: “Prefiero escribir las palabras correctamente”.
Y esa mezcla de discreción y distancia del exhibicionismo terminó convirtiéndolo en un ícono inesperado de la moda. En 2024, fue presentado como la primera imagen masculina de la colección Versace Icons, que apostó por una línea sobria y atemporal. Precisamente, su estilo.
Lejos de bajar el ritmo, parece que, el mismo año en que cumple medio siglo, rinde homenaje a aquellos proyectos que terminaron transformándolo en una estrella. Volvió al universo de una de las películas que marcaron sus primeros años en el cine, con "28 años después: El templo de los huesos", y al de uno de sus personajes más emblemáticos, Tommy Shelby, con la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal".
Y así, el actor cumple 50 años el próximo 25 de mayo, sin que las luces del Hollywood los deslumbren, porque finalmente no le interesa la fama, solo ser actor, como él mismo lo ha dicho antes.