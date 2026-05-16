Cillian Murphy: el actor que conquistó Hollywood desde el anonimato

Uno de los momentos que mejor resume esa distancia del mundo digital ocurrió en una presentación, cuando le preguntaron “si había tomado la decisión de no estar en redes sociales”, a lo que respondió que no, “que era muy viejo para eso”. Lo mismo pasó cuando en otra entrevista le preguntaron qué “emoji” utilizaba más, y el actor simplemente respondió: “Prefiero escribir las palabras correctamente”.