James Cameron quiere reducir los costos de producción de Avatar

El director James Cameron aseguró que las películas Avatar 4 y Avatar 5 “siguen flotando ahí afuera”, dejando claro que aún están en una etapa de evaluación y desarrollo.
Cameron explicó que uno de los principales problemas de las próximas secuelas es el enorme costo y el tiempo de producción que requieren las cintas de la saga. Se estima que la primera película costó 237 millones de dólares, y la segunda y tercera rondan los 400 millones.
El cineasta quiere revolucionar el proceso técnico de la franquicia para poder realizar las futuras películas “en la mitad del tiempo y con dos tercios del costo”.
Según Cameron, el equipo necesitará aproximadamente un año para desarrollar nuevas tecnologías y métodos de producción más eficientes antes de avanzar plenamente con las siguientes entregas.
Mientras decide el futuro de Pandora, Cameron reveló que también está trabajando en otros proyectos de escritura y desarrollo fuera de Avatar.
Aunque las fechas oficiales siguen marcando estrenos para 2029 y 2031, diversos reportes indican que esos calendarios podrían cambiar dependiendo de los costos y el desempeño comercial de la saga. Esto si el director no decide antes cancelar la saga y dejarla en una trilogía.
Aunque parte de Avatar 4 ya fue filmada años atrás, especialmente escenas con actores jóvenes, para evitar problemas con el envejecimiento del elenco debido al salto temporal de la historia.
Cameron ya había advertido anteriormente que, si la franquicia dejaba de ser rentable, podría cancelar las últimas secuelas y concluir la historia en otro formato, incluso mediante una novela. Considerando que el rendimiento en taquilla va en descenso, puesto que Avatar (2009) recaudó alrededor de 2.92 mil millones de dólares, Avatar: The Way of Water (2022), cerca de 2.32 mil millones de dólares, y Avatar: Fire and Ash (2025), alrededor de 1.5 mil millones de dólares, lo que ha hecho que el director no esté seguro sobre el futuro de la franquicia.