James Cameron quiere reducir los costos de producción de Avatar

Cameron ya había advertido anteriormente que, si la franquicia dejaba de ser rentable, podría cancelar las últimas secuelas y concluir la historia en otro formato, incluso mediante una novela. Considerando que el rendimiento en taquilla va en descenso, puesto que Avatar (2009) recaudó alrededor de 2.92 mil millones de dólares, Avatar: The Way of Water (2022), cerca de 2.32 mil millones de dólares, y Avatar: Fire and Ash (2025), alrededor de 1.5 mil millones de dólares, lo que ha hecho que el director no esté seguro sobre el futuro de la franquicia.