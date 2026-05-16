Las 10 canciones de reggaetón más escuchadas de todos los tiempos

8: "Gasolina" — Daddy Yankee (2004): La canción que presentó el reggaetón al mundo. En octubre de 2024, veinte años después de su lanzamiento, "Gasolina" superó los mil millones de streams en Spotify e ingresó oficialmente al Billions Club de la plataforma, un logro notable para una canción grabada antes de que el streaming siquiera existiera. Fue la primera canción del género nominada al Latin Grammy como Grabación del año y el primer álbum de reggaetón en debutar en el número uno del Billboard Top Latin Albums.