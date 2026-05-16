Las 10 canciones de reggaetón más escuchadas de todos los tiempos

El reggaetón pasó de las marquesinas de Puerto Rico al top de las listas globales en poco más de dos décadas. Hoy domina plataformas, rompe récords y produce algunos de los números más impresionantes de la industria musical. Este listado recoge las 10 canciones del género con mayor impacto medido en streams, récords de chart y huella cultural documentada.
10: "Con calma" — Daddy Yankee ft. Snow (2019): Una vuelta al pasado que se convirtió en presente. Esta remezcla del clásico Informer de Snow (1993) encabezó el Hot Latin Songs y generó una versión adicional con Katy Perry que mantuvo el tema 42 semanas en el chart. Su éxito confirmó que Daddy Yankee, incluso a dos décadas de haber comenzado, seguía siendo capaz de producir hits de primera magnitud.
9: "Hawái" — Maluma (2020): Estuvo 49 semanas en el Hot Latin Songs y llegó al número uno, convirtiéndose en el mayor éxito individual de la carrera de Maluma, según sus propias declaraciones a Rolling Stone. Con una producción que priorizó la melodía sobre el dembow tradicional, demostró que el reggaetón podía competir en el mercado pop global sin perder su identidad.
8: "Gasolina" — Daddy Yankee (2004): La canción que presentó el reggaetón al mundo. En octubre de 2024, veinte años después de su lanzamiento, "Gasolina" superó los mil millones de streams en Spotify e ingresó oficialmente al Billions Club de la plataforma, un logro notable para una canción grabada antes de que el streaming siquiera existiera. Fue la primera canción del género nominada al Latin Grammy como Grabación del año y el primer álbum de reggaetón en debutar en el número uno del Billboard Top Latin Albums.
7: "Tusa" — Karol G ft. Nicki Minaj (2019): La primera canción con artistas exclusivamente femeninas en superar los mil millones de streams en Spotify, según Billboard. Estuvo 35 semanas en el Hot Latin Songs y marcó el momento en que Karol G pasó de artista regional a figura global. La colaboración con Nicki Minaj le abrió un mercado angloparlante que hasta entonces había sido esquivo para el reggaetón femenino.
9: "Dákiti" — Bad Bunny ft. Jhay Cortez (2020): Actualmente acumula más de 2,476 millones de streams en Spotify. Fue el primer tema en español en debutar simultáneamente en el número uno del Billboard Global 200 y del Global Excl. U.S., un hito histórico para la música latina. También lideró el Hot Latin Songs desde su primera semana, algo que ningún tema había logrado antes.
5: "Ojitos lindos" — Bad Bunny ft. Bomba Estereo (2022): Con más de 1,936 millones de streams, esta colaboración tomó el género a un territorio más contemplativo y orgánico. La fusión entre el sonido de Bad Bunny y los elementos tropicales y electrónicos de la banda colombiana resultó en uno de los temas más singulares del álbum y del año.
4: "Tití me preguntó" — Bad Bunny (2022): Otro corte del mismo álbum, con más de 2,196 millones de streams en Spotify. Mezcla de dembow, humor y nostalgia, se convirtió en uno de los temas más discutidos y bailados del año y consolidó a Bad Bunny como el artista más escuchado del mundo en 2022.
3: "Me porto bonito" — Bad Bunny ft. Chencho Corleone (2022): Parte del álbum "Un verano sin ti", el disco más escuchado de todos los tiempos en Spotify, esta canción acumula más de 2,274 millones de reproducciones en la plataforma. Bad Bunny declaró públicamente que la escribió justo después de asistir al Met Gala en Nueva York. Fue catalogada por Billboard como una de las 36 canciones en idioma no inglés en entrar al top 10 del Hot 100.
2: "La canción" — Bad Bunny ft. J Balvin (2019): Con más de 2,572 millones de streams en Spotify, esta colaboración entre los dos artistas latinos más escuchados de su generación se convirtió en uno de los temas más reproducidos de toda la historia del género. Lenta, melancólica y en contra de los estereotipos del perreo clásico, demostró que el reggaetón podía funcionar también como balada urbana masiva.
1: "Despacito" — Luis Fonsi ft. Daddy Yankee (2017): La canción que redefinió lo que el reggaetón podía alcanzar. "Despacito" fue la primera canción en español en encabezar el Billboard Hot 100 desde "Macarena" en 1996, y la primera en superar los 4.6 mil millones de streams combinados entre plataformas según Universal Music Latin Entertainment. En Spotify acumula más de 2 mil millones de reproducciones. Estuvo 16 semanas consecutivas en el número uno del Hot 100 estadounidense, igualando el récord histórico de la época.
La versión con Justin Bieber multiplicó su alcance global de forma exponencial.