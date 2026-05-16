Luis Palma establece histórica marca tras consagrarse campeón en Polonia

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Palma hizo historia para Honduras. El atacante catracho conquistó la Liga de Polonia siendo una pieza clave para el Lech Poznan, que aseguró el título ganando 3-1 ante el Radomiak Radom con un gol del hondureño.
Es un título muy especial para el Lech Poznan, que logró el bicampeonato en Polonia, pero también para Palma, que consiguió una marca que no tenía ningún otro futbolista nacido en Honduras.
El "triplete" europeo de Palma
Luis Palma se convirtió en el primer jugador hondureño en ganar tres títulos de liga en tres países europeos diferentes.
El primer trofeo liguero que consiguió Palma fue en Escocia, en donde con la camiseta del Celtic ganó la Scottish Premier League en la temporada 2023-24, su primera con el conjunto de Glasgow tras dejar el Aris Salónica griego.
En la temporada siguiente, Palma dejó las filas del Celtic y se fue en calidad de préstamo al Olympiacos en enero de 2025. En su regreso a Grecia, "El Bicho" fue campeón de liga y también la Copa bajo las órdenes del técnico español José Luis Mendilibar.
Y este año, tras una nueva cesión, Luis Palma ganó la liga de Polonia con el Lech Poznan, consiguiendo así un "triplete" de ligas europeas.
En su aventura por Europa del este, Luis Palma ha sido pieza clave para el Lech Poznan aportando nueve goles y seis asistencias en el torneo local, además de sus dos celebraciones en la Europa Conference League.
De esta manera, Luis Palma consiguió una marca que ni futbolistas hondureños como David Suazo y Emilio Izaguirre pudieron lograr, sumando además seis títulos en el fútbol extranjero.
Futuro en el aire
Ahora el futuro de Luis Palma está en el aire. El Lech Poznan desea comprar al atacante hondureño, sin embargo, deberá de pagar la cláusula de 3 millones de euros que exige el Celtic.
El club polaco desea contar con el hondureño en sus filas para el siguiente año futbolístico, en donde tendrán el desafío de clasificarse a la fase de liga de la Champions League.