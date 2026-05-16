Luis Palma establece histórica marca tras consagrarse campeón en Polonia

Es un título muy especial para el Lech Poznan, que logró el bicampeonato en Polonia, pero también para Palma, que consiguió una marca que no tenía ningún otro futbolista nacido en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Palma hizo historia para Honduras. El atacante catracho conquistó la Liga de Polonia siendo una pieza clave para el Lech Poznan , que aseguró el título ganando 3-1 ante el Radomiak Radom con un gol del hondureño.

Luis Palma se convirtió en el primer jugador hondureño en ganar tres títulos de liga en tres países europeos diferentes.

El primer trofeo liguero que consiguió Palma fue en Escocia, en donde con la camiseta del Celtic ganó la Scottish Premier League en la temporada 2023-24, su primera con el conjunto de Glasgow tras dejar el Aris Salónica griego.

En la temporada siguiente, Palma dejó las filas del Celtic y se fue en calidad de préstamo al Olympiacos en enero de 2025. En su regreso a Grecia, "El Bicho" fue campeón de liga y también la Copa bajo las órdenes del técnico español José Luis Mendilibar.

Y este año, tras una nueva cesión, Luis Palma ganó la liga de Polonia con el Lech Poznan, consiguiendo así un "triplete" de ligas europeas.

En su aventura por Europa del este, Luis Palma ha sido pieza clave para el Lech Poznan aportando nueve goles y seis asistencias en el torneo local, además de sus dos celebraciones en la Europa Conference League.