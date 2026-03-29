Católicos en El Salvador participan con fe y entrega en el Domingo de Ramos

Los feligreses -adultos, adolescentes y ancianos- se reúnen en las primeras horas de la mañana en la parroquia El Calvario. Cargando los ramos, elaborados con distintas flores, hoja de palma y otros elementos, esperaron el paso de la imagen de Jesucristo -cargada por creyentes- y la bendición dada por un sacerdote, quien roció agua bendita.